De verkiezingsuitslag is al bekend. De populairste voornaam van een politicus is nog steeds Alexander

Mark Coenen is columnist.

Ook in de tijd dat de dieren nog spraken werden ze al vermoord: om voorspellingen mee te doen. De Romeinen lazen de kans op een geslaagde veldtocht af aan de schittering van de pancreas, de verdorring van de longblaasjes of de vervetting van de lever. Ook nu nog gebruikt men, zij het meer in ludieke sfeer, dieren om voorspellingen te doen.

Zo voorspelde ooit een octopus de uitslagen van de Duitse Mannschaft op grote toernooien en tegenwoordig beschikt radiostation Willy over een naaktslak die accurater dan vele analisten de uitslagen voorspelt. Dat is ook niet zo moeilijk: het dier heeft 1 kans op 2.

De teloorgang van de populariteit van onze Belgische voetbalploeg kan men dan weer terugvinden in de statistieken van Statbel. Statbel is ons oerdegelijke nationale statistiekbureau, dat, naar eigen zeggen, betrouwbare en pertinente cijfers verzamelt en verspreidt over de Belgische economie, de samenleving en het territorium. Naast het zeer onderschatte Staatsblad misschien wel de interessantste nieuwsbron die niet gebaseerd is op populistisch buikgevoel en commerciële zwijnerij.

Keiharde cijfers, vertaald in leesbare tabellen en klantvriendelijke statistieken: de poëzie der data knalt van de pagina’s. Elk jaar verheug ik mij op de nieuwe gegevens over de voornamen der verse borelingen - het is de ware barometer van populariteit. Voor wie ik liefheb wil ik heten, schreef ooit Neeltje Maria Min, maar ook: van wie ik adoreer wil ik graag de voornaam voor mijne kleine.

Men zou denken dat met de gouden generatie der grootverdieners ook hun voornamen in de ranking stegen, maar dat is niet zo. Neem de voornaam van de beste Belgische speler. In 1995 werden er 812 Kevins geboren, vorig jaar nog maar 33, waarvan 20 in Vlaanderen. Een huiveringwekkende daling.

Hoeveel Toby’s zijn er vernoemd naar Toby Alderweireld, denkt u? Een schamele 9. Zijn er vorig jaar veel Thibauts bij gekomen? Een magere 20. In 2021 kreeg geen enkele papschijter de voornaam van ons spitsenduo Batshuayi en Lukaku. Moet hier nog een tekening bij? De enige koosnaam die duidelijk garen spon bij de populariteit van zijn drager is Eden. In 2021 werden 217 Edens geboren, ongetwijfeld allemaal genoemd naar de stervende zwaan op ons middenveld. Vier keer meer dan in 2011.

Wie de nieuwe trainer moet worden van de Duivels is ook zonder meer duidelijk: Georges Leekens inspireerde in 2021 168 ouderparen die uit voetbaltechnische bewondering de kleine zijn voornaam gaven. Roberto Martínez verleidde er zes. Maar zes Roberto’s - het zegt genoeg.

Ook de uitslag van de verkiezingen is nu al bekend. De populairste voornaam van een politicus blijkt nog steeds Alexander te zijn. Al krijgt die flinke klappen de laatste tijd, hij wint met de vingers in de neus. Grote problemen aan Vlaamse kant zijn er voor hen die Bart heten. Er kwamen nog maar vijf Barten bij in 2021. Een dramatische daling, zeker als je weet dat er niet minder dan 12 Connors bij kwamen.

Onthou dit als u in het stemhokje staat.