De vakbond die we nodig hebben, is solidair en strijdt voor de rechten van werknemers

In de kantoren van de grootste vakbond van het land zaten de voorzitter van de vakbond en zijn hr-manager tegenover elkaar. De ene wilde zichzelf ontslaan om gebruik te maken van vervroegd pensioen, de andere kon niet anders dan akkoord gaan. Was de sfeer bedrukt of juist niet? Leefde het besef dat dit om sociale fraude ging? Vreesde de hr-manager zelf ontslag indien hij niet akkoord ging met de pensioenregeling of had hij/zij inmiddels al te veel ‘vakbondslucht’ ingeademd? In ieder geval is het nieuws over het vertrek van ACV-voorzitter Marc Leemans syndicalisme à la Belge.

Aan het einde van de jaren negentig heb ik een tijdje voor een vakbond gewerkt en ik kan vertellen: het voelde alsof ik vastzat in een aflevering van The Sopranos. De nomenclatuur van de bond was net zo transparant als een betonnen muur, en het voelde alsof je omgeven werd door haaien met strikjes om de nek.

Nochtans hebben de vakbonden in dit land een glorieuze geschiedenis van strijd voor de rechten van werknemers. Ze hebben gestreden voor kortere werkweken, betere arbeidsvoorwaarden, veiliger werkomstandigheden en vele andere zaken die essentieel zijn voor een fatsoenlijk en waardig bestaan. Mettertijd zijn ze van ideologisch gedreven organisaties die opkomen voor de belangen van werknemers verworden tot bureaucratische instellingen die vooral gericht zijn op het innen van lidmaatschapsgelden en het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen.

Ik zou zeggen ‘weg ermee’, ware het niet dat zonder vakbond het Belgische sociaal overleg gereduceerd wordt tot een dictaat van de overheid en de werkgeversorganisaties. Want ja, als we de welvaartsstaat willen behouden - wat niet iedereen lijkt te willen - moeten we durven te hervormen.

Bijvoorbeeld door de duur van werkloosheidsuitkeringen te beperken en het brugpensioen af te schaffen, met uitzondering van situaties waarin ziekte een rol speelt. Vakbonden zijn hier faliekant tegen, vanuit een soort sociaal conservatisme: het systeem moet blijven zoals het is, zelfs als veranderende tijden andere middelen vergen. Deze houding draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van de bonden bij werkende mensen.

We moeten ons afvragen wat nodig is om de vakbonden weer relevant te maken en het vertrouwen van werkende mensen terug te winnen.

Alles begint bij het opnieuw omarmen van de oorspronkelijke idealen van het syndicalisme: solidariteit en strijd voor de rechten van werknemers. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat vakbonden in België verantwoordelijk zijn voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, terwijl dat eigenlijk niet de taak van een vakbond is. Laat de overheid dat doen.

Laat de bonden afstand nemen van geld, laat ze hun professionele werkingen afslanken en hun kader van vrijwilligers vergroten. Met militanten dus, in plaats van vakbondsleden die nu eerder klanten van een callcenter voor werklozen lijken. We hebben vakbonden nodig die geen uitbetalende instellingen zijn en die geen profitariaat beschermen of organiseren. Vakbonden waarvan je lid wordt omdat je idealen deelt, en niet om je dopgeld te waarborgen.

Het hervormen van de Belgische vakbonden zal geen gemakkelijke taak zijn. Het huidige systeem is een verdienmodel geworden, en er zijn te veel mensen die belang hebben bij het behoud ervan. Bovendien spelen communautaire spanningen een funeste rol.

En toch hebben we geen keuze behalve naar manieren zoeken om de impasse door te breken.