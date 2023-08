Maud Vanhauwaert is columnist.

De treurigheid van het mensdom komt nog het meest tot uiting op een camping. Of beter: de treurigheid van het mensdom komt nog het meest tot uiting op een camping in de regen. Of beter: de treurigheid van het mensdom komt nog het meest tot uiting in het sanitaire blok op een camping in de regen. Of beter: de treurigheid van het mensdom komt nog het meest tot uiting in die ene dikke man die met ontbloot bovenlijf met zijn eigen wc-rol naar een sanitair blok rent op een camping in de regen. Of beter: de treurigheid van het mensdom komt nog het meest tot uiting in al die kampeerders schuilend onder luifels die gapen naar hoe die ene dikke man met ontbloot bovenlijf plots de hoofdrol heeft op een troosteloze camping waar voor de rest niets te beleven valt. En ja, ik was een van hen en dacht: niets in dit leven is zeker, behalve dat vooraleer die man aankomt bij het sanitaire blok zijn rol zal zijn doorweekt.