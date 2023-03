De traagheid waarmee de regering dit asielakkoord bereikte, is ronduit beschamend

Stavros Kelepouris is journalist.

Na ellenlang gedraal heeft de federale regering dan toch een compromis gesloten om de opvangcrisis aan te pakken. Vivaldi klopt zich fier op de borst - “hier maken we wel akkoorden”, in tegenstelling tot de Vlaamse regering. Dat vertoon is nergens voor nodig. De traagheid waarmee de regering dit akkoord bereikte, is ronduit beschamend.

Aan dit compromis gaat een maandenlange noodsituatie vooraf. Van oktober tot februari hokten honderden mensen uit pure miserie samen in een kraakpand in de Brusselse Paleizenstraat, waar asielzoekers geplaagd werden door difterie en tuberculose. Wanneer die mensen daar uiteindelijk toch weggehaald werden, verplaatste het probleem zich enkel: langs het kanaal groeide een langgerekt tentenkamp. Allemaal mensen die ’s nachts in de bijtende kou slapen.

De politieke slakkengang kan heus niet alleen aan bevoegd staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) toegeschreven worden. De hele regering heeft boter op het hoofd. Niet het minst de PS, de partij die eerder in deze legislatuur nog met een val van de regering dreigde als er niet snel een oplossing kwam voor een groep hongerstakende sans-papiers.

Diezelfde PS blokkeerde de voorbije weken voortdurend de zoektocht naar oplossingen. Op de koop toe stuurde de partij haar minister van Defensie Ludivine Dedonder erop uit om de asieldiensten de oren te wassen: er stonden volgens haar meer dan 360 bedden leeg op militaire domeinen. Een totaal verkeerde voorstelling van de feiten, klonk het bij de asieldiensten.

Om een akkoord af te dwingen, moest premier Alexander De Croo de PS de arm omwringen: het pensioendossier van Karine Lalieux (PS) zou pas op tafel komen als er vooruitgang was gemaakt met het opvangprobleem. Veel cynischer moet toppolitiek niet worden. “Menselijkheid als leidraad, altijd”, klinkt het trots in een persbericht dat Groen donderdag uitstuurde. Dan toch niet in het asielbeleid van de voorbije maanden.

Qua inhoud valt af te wachten hoeveel het nieuwe plan opbrengt. De Moor blijft zelf terughoudend: hiermee zijn de problemen op korte termijn niet van de baan. Dat betekent dat er nog geruime tijd mensen op straat zullen moeten slapen omdat ‘we’ dat blijkbaar liever hebben dan ergens een leegstaand pand op een menswaardige manier in te richten voor opvang tijdens de koude wintermaanden.

En zoals in elk zichzelf respecterend asielakkoord wordt de onvermijdelijke passe-partout bovengehaald: ‘Dublin’ zal strenger gehandhaafd worden. De Dublin-verordening houdt in dat asielzoekers teruggestuurd moeten worden naar het land waar ze Europa het eerst binnenkwamen.

Denkt er iemand dat Syriërs en Afghanen langs de Noordzee toekomen? Die mensen komen via de Middellandse Zee en de zuidelijke landen van Europa. ‘Dublin’ schreeuwen is niet meer dan een boodschap aan Griekenland, Spanje en Italië: hier heb je je asielzoekers terug, trek er uw plan mee. Dat is geen beleid, maar moedeloosheid.