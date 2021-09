De toxische controverse rond ‘wokeness’ komt de radicalen in beide kampen bijzonder goed uit

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Het is jammer dat de toespraak van de Leuvense rector Luc Sels bij de opening van het universitaire jaar niet het geïnspireerde en geschakeerde debat gekregen heeft dat ze verdiende. In een jaar waarin een van ’s lands meest vooraanstaande wetenschappers moet onderduiken vanwege doodsbedreigingen en ’s lands potentieel grootste politieke partij lijsten dreigt aan te leggen met namen van onderwijspersoneel met wie die partij na de volgende verkiezingen wenst ‘af te rekenen’, is zorg om academische vrijheid en intimidatie geen vrijblijvende kwestie.

Helaas diende ook rector Sels de ijzeren mediawet te ondergaan dat wie het woord ‘woke’ hanteert door het woord ‘woke’ zal vergaan. En dus belandde hij met een zeer partieel deel van zijn boodschap op de voorpagina van een krant en was het debat eigenlijk al voorbij nog voor het goed en wel begonnen was. Dat is nog zo makkelijk. Het is met enige aarzeling gezegd, maar de toxische controverse waarmee die zogenaamde ‘wokeness’ omgeven wordt, lijkt de radicale stemmen in de twee uiterste kampen bijzonder goed uit te komen. Want als we onze tijd steken in geruzie over hysterische excessen zoals de verbranding van een stapel Asterix-strips in Canada, dan hoeft er geen aandacht naar de grond van de zaak te gaan.

Ook die kern van de zaak verdient nochtans wel degelijk een volwassen debat, waar maatschappelijke vooruitgang uit kan voortvloeien. Dan gaat het over het empathische bewustzijn over historische kwetsuren (‘dekolonisatie’) en over actuele achterstand en achterstelling. Want ook in de discussies over dit onderwerp sluipt de schroom binnen bij academici en niet-academici, uit vrees dat het te veel ‘gedoe’ oplevert. En ook hier is die schroom geen gezonde evolutie.

Met elkaar durven doorpraten is een goed begin, maar het is onvoldoende. De interuniversitaire werkgroep Koloniaal Verleden geeft in een boeiend rapport aan wat aan de universiteit en in het onderwijs voorts nog mogelijk is. Terecht wordt aangestipt dat de aandacht voor Afrika en het eigen koloniale verleden in het secundair onderwijs ondermaats en soms eenzijdig blijft. Even terecht wordt aangestipt dat het academische korps nog altijd te monochroom kleurt. Het rapport biedt de rectoren in Leuven, maar ook in Gent, Antwerpen, Brussel of Hasselt, een mooie kans om de daad bij het woord te voegen.

Te veel talent gaat verloren omdat het onopgemerkt of ondergeschoven blijft. Te veel talent raakt gefrustreerd omdat het zich niet vertegenwoordigd weet. Dat heeft niet altijd maar toch vaak met kleur te maken. Het moet mogelijk zijn om daar verandering in te brengen, zonder dat het debat meteen verzandt in gezucht met rollende ogen en ‘weg met ons’-kreten.