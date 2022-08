De tijd om een vooruitziend energiebeleid te voeren is bijna opgebruikt

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Alweer staat de Europese Unie voor een bepalend crisismoment. Geen plotselinge instroom van vluchtelingen ligt nu aan de basis, geen monetair-budgettaire crisis, geen pandemie of geen afscheiding van een lidstaat. Traag maar vastberaden als een slang neemt de energieschok de hele Europese economie in een wurggreep.

De oorzaken zijn bekend. De oorlog in Oekraïne heeft de diepe, kwetsbare Europese afhankelijkheid van Russische energiebevoorrading blootgelegd. Ook de klimaatopwarming kent steeds minder genade. Was op de zomer gerekend om de piekende energieprijzen wat te temperen, dan bleek in werkelijkheid de hitte een drijfveer voor meer energieverbruik, terwijl de droogte deftig energiebeleid nog moeilijker maakte dan het al was.

Intussen nadert de herfst en is de tijd om vooruitziend beleid te voeren bijna opgebruikt. Europese landen, gezinnen en ondernemingen staan voor een najaar van mogelijke energietekorten en zekere prijsrecords, die een groot deel van de economie uit het lood kunnen slaan.

Natuurlijk hebben Europese regeringen fouten gemaakt. Ook de Belgische. De zwaarste fout is dat te lang collectief is gedraald met de overstap naar hernieuwbare energie, waardoor de blootstelling aan de grillen van de importmarkt van fossiele energie groter bleef dan nodig was geweest. Koppel dat aan de pijnlijk naïeve gedachte dat Europese landen het zich wel konden permitteren om een zekere en relatief schone energiebron af te bouwen: kernenergie. Die redenering valt nu in duigen.

Opeenvolgende Belgische regeringen, inclusief de huidige, hebben die fouten gemaakt, maar ze zijn niet alleen. Ook Zweden en Duitsland, toch landen die niet bekend staan om hun bestuurlijke nonchalance, zitten in hetzelfde schuitje. Frankrijk, met zijn falende kerncentrales, bewijst dan weer dat ook het absolute geloof in het nucleaire alternatief even roekeloos is.

Intussen is de situatie wat ze is. Veel meer dan de kernuitstappen hier en elders nog zoveel mogelijk afremmen, zit er niet in. Andere, meer controversiële economische ingrepen zullen nodig zijn om de nood van de Europeanen tastbaar te lenigen. Gesproken wordt over prijsplafonds en overwinstbelastingen. Perfect kunnen zulke noodmaatregelen nooit zijn. Toch zullen de EU-lidstaten met open geest ideeën moeten overwegen die een paar maanden nog compleet taboe waren.

In de gereedschapskist van de nationale regeringen zitten verder nog weinig bruikbare instrumenten. Die regeringen zullen hun burgers wel moeten helpen met het zuiniger en efficiënter omgaan met de beschikbare energie. Dat gaat heus niet alleen over korter douchen, maar ook over isoleren of investeren in zonnepanelen.

Een groot deel van dat domein valt in ons land onder de gewestregeringen. Ja, die zijn er ook nog. Het onderlinge gekibbel en politieke gekijf tussen ’s lands regeringen inruilen voor een geest van ernst, focus en coördinatie zou al een aardig begin zijn. Er is al voor minder een Overlegcomité bij elkaar geroepen.