De tijd dat enkel modellen en ziekenfondsen mochten worden gezien, is voorbij: OnlyFans-waarts!

Frederik De Backer is columnist.

Komende zaterdag zal ik dit plekje exact één jaar geleden voor het eerst hebben ingenomen, eerst één, later twee en sinds oktober zowaar drie keer per week, telkens voorafgegaan en opgevolgd door de Schwerer Gustav van de Vlaamse columnistiek, Mark Coenen. Daarnaast poog ik sinds eind januari ook pagina 2 van de weekendkrant middels een vers geslepen pen op de keel naar een stockholmsyndroom te kriebelen.

Toch gebeurt het nog weleens dat, wanneer ik een café binnenstap, één à twee stamgasten gewoon op hun stoelen blijven zitten. (Een enkele keer heb ik, staand op het biljart, wel tien minuten uit eigen werk moeten voorlezen voor een halsstarrige N-VA-mandataris eindelijk in gejuich ontstak, alvorens conform de partijstatuten in vlammen op te gaan.) In navolging van de Christelijke Mutualiteit overweeg ik dan ook de aanmaak van een OnlyFans-account om deze column verder uit te dragen. De tijd dat enkel modellen en ziekenfondsen mochten worden gezien, is voorbij.

Wat andere columnisten zoals Mark Coenen, Paul De Grauwe, Bart Eeckhout, Mark Elchardus, Alain Gerlache, Anton Jäger, Jeroen Maris, Jean-Paul Mulders, Jeroen Olyslaegers, Marnix Peeters, Koen Schoors, Dave Sinardet, Hans Vandeweghe, Marc Van Ranst en Ivo Victoria immers maar al te vaak veronachtzamen, is het vandaag zo belangrijke visuele aspect. Zij houden het bij zwarte lettertjes op een witte of – zie mijn liefdespenseel alvast rijzen – beige achtergrond. Terwijl je als witte man nog zoveel meer haat kunt zaaien als je je publiek daarbij een glimp van al was het maar één hangborst gunt.

Ik zou informatieve video’s maken gericht op mensen tussen de 7 en de 87, qua IQ dan, een bevolkingsgroep geteisterd door een onstuitbare onverschilligheid jegens het geschreven woord. Zo’n kanaal waar mensen terechtkunnen voor correcte informatie rond columnistiek is zinvol, want er staat zoveel desinformatie over het vak en de beoefenaars ervan online. Op OnlyFans kunnen columnisten dingen zeggen en allerlei harigs tonen die lezers niet zouden verwarren met bijvoorbeeld nieuwsberichten, analyses, opiniestukken of platte porno, genres waarvoor toch andere regels gelden. Al zouden de video’s wel sensueel en speels zijn.

Naast een persoonlijke roeping zie ik het ook als een gezamenlijke missie. De Morgen gaf me de plaats en ruimte om mensen op de korrel te nemen, en verdient daarom niet alleen lof voor het hoeden van het vrije woord, maar ook veel meer dan die honderdveertig trouwe abonnees. Ik herinner er mijn collega’s dan ook graag aan dat het hun verdomde plicht is dit blad te promoten.

En u, lezer: OnlyFans-waarts! Ontdek waarom men mij, van de Vlaamse columnistiek, bestempelt als de Sturmtiger.