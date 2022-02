De teloorgang van de zelfgemaakte puree is nabij, binnenkort weet niemand meer hoe dat moet

Mark Coenen is columnist.

l niet de bedoeling geweest zijn van minister Vincent Van Peteghem (CD&V), maar zijn uitspraak dat hij wel eens in Lunch Garden gaat eten, was een opperbeste reclamecampagne voor een keten die bij doorgewinterde gourmands onterecht niet al te hoog aangeschreven staat en dan druk ik mij nog zacht uit.

Terwijl het in de jaren zestig de eetgewoontes van de modale Vlaming mee veranderde: ik was erbij en keek ernaar.

Niet lang na de opening in 1966 van een nieuw en reusachtig filiaal van de Grand Bazar aan de Bredabaan in Merksem togen wij er naartoe: mijn moeder laadde de gezinswagen, een glimmende VW-Kever, vol met zowat al haar kinderen en toog naar het grootwarenhuis waar alles te koop was en nog veel meer.

Alles blonk en was vers en nieuw. Wij kwamen blinkende en hebberige oogjes te kort.

Dat ik mij dat bezoek nog herinner wil toch iets zeggen: het was de consecratie van de gouden jaren zestig op een plek waar nieuwe welstand geëtaleerd kon worden, met winkelkarren vol bruine zakken met een logo op.

Op hetzelfde terrein van het grootwarenhuis bevond zich ook een van de eerste zelfbedieningsrestaurants van het land.

Het heette Resto GB, waar wij op speciale zondagen als moeder of een verjaardag gevierd werden wel eens gingen lunchen: een feest, want je mocht zelf beslissen wat je ging eten, wat dus altijd frieten en cola betekende. Wat erbij werd geserveerd donderde niet.

Het gebeurde niet vaak, want in die tijd was uit eten gaan nog een bijzondere gebeurtenis, waar wij ons zondagse kostuum voor aantrokken.

Na de Resto GB volgde de Colmar, waar wij ons bolrond konden proppen dankzij het buffet, waar je à volonté mocht blijven opscheppen tot je naar huis rolde voor een boertje en een middagdutje.

Nog vijf jaar later gingen we uitgelaten en vol verwachting naar de opening van de eerste GB Quick, waar de burgemeester en een vrolijke stoet met majoretten ons verwelkomde: als ik het nu vertel lachen mijn kinderen mij uit.

Niet alleen gaan ze meer op restaurant, het restaurant komt ook aan huis, gebracht door onderbetaalde fietsers met een wankel statuut. Zij die nog een beetje eergevoel hebben laten Hello Fresh komen, waar men, als was de keuken een kleuterklas, alle ingrediënten apart verpakt heeft, met een simpele handleiding erbij.

Nieuwe concepten alom: zo zijn er steeds meer virtuele en hybride keukens, cateraars en afhaalchinezen omdat steeds meer mensen geen tijd of geen zin meer hebben om te koken. De teloorgang van de zelfgemaakte puree is nabij, binnenkort weet niemand meer hoe dat moet.

De demarche van Van Peteghem is de door corona getroffen en kwakkelende horeca wel een hart onder de riem: als zelfs ministers zondags ter zelfbediening gaan met hun kroost dan kan iedereen dat. Dat hij daar ook kiezers tegenkomt is meegenomen.