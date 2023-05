De tekst en de videoclip van ‘Relax’ werden te vulgair geacht voor de gevoelige Engelse zieltjes

Mark Coenen is columnist.

Tot meerdere eer en glorie van het Songfestival, dat vandaag start in Liverpool, speelde Frankie Goes to Hollywood afgelopen weekend voor de eerste keer in 36 jaar een concert. Twee weken geleden bracht Everything But The Girl zijn eerste plaat in 24 jaar uit. Nu nog een reünie van Oasis en de zaak is rond.

Ik weet niet of het een trend zal worden, maar het is voor deze oude knar zeer genoeglijk dat die muzikale oude knarren een teken van leven geven. Een raar soort van plaatsvervangende trots overvalt mij, op niets anders gebaseerd dan dat de artiesten in kwestie en de schrijver dezes ongeveer even oud zijn.

Zonder tot een generatie te willen behoren omdat ik dat onversneden flauwekul vind, behoor ik natuurlijk wel tot een leeftijdscohort dat in razende vaart veroudert, alle liposucties, botox en vitaminekuren ten spijt. Je wordt niet ouder papa, je bent het.

Frankie Goes to Hollywood was de eerste groep die trots proclameerde dat de twee frontmannen van de groep op uitbundige wijze de herenliefde beoefenden en dat op dikwijls uitbundige wijze. Zij eigenden zich 1984 toe, qua hitparade: de drie singles uit hun debuutalbum stonden op één en dat album waaruit ze kwamen (Welcome to the Pleasuredome) verkocht meer dan één miljoen exemplaren in Engeland alleen.

En toen was het gedaan. Zelden is de term onehitwonder toepasselijker geweest: een vallende ster die een korte tijd oogverblindend licht gaf maar snel uitdoofde. Zijn eerste single, ‘Relax’, had een boycot van de BBC nodig om een hit te worden. De tekst en de videoclip werden te vulgair geacht voor de gevoelige Engelse zieltjes. De frase “Relax, don’t do it, when you want to suck it, chew it” ging voor alle duidelijkheid niet over kauwgom kauwen. Net zoals de vreugdevolle kreet van zanger Holly, die I’m coming riep als het hem goed uitkwam: het lied was een handleiding voor vunzigheid.

Zie ook de barokke bijhorende clip, opgenomen in een gay club, met vele besnorde mannen in lederen broeken, een tijger en een Romeinse keizer die het te wam had en zijn kleren uitspeelde. Er was meer in te zien dan in alle clips die MTV toen uitzond samen. Door de boycot gingen zelfs mensen die het plaatje nog nooit gehoord hadden informeren in de platenwinkel of ze nog exemplaren hadden en de hit was een feit.

Wat niet wegneemt dat 'Relax’ en zeker ‘Two Tribes’ fantastische songs zijn en blijven. Beter dan ongeveer alles wat u deze week gaat horen op het songfestival, schat ik. Behalve dan dat lied van onze Gustaph natuurlijk.