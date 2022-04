De tekeningen van paarden zijn ingeruild voor een poster van Star Wars, het balletpakje is vervangen door een skateboard

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (9).

Als een volleerde negenjarige draait Missy de van de olijfolie blinkende pastasliert rond haar lepel. Het is haar verjaardag, en hoewel op restaurant gaan echt wel het aller-allerlaatste is wat ze wou doen op deze bijzondere dag, laat ze zich haar lievelingsgerecht – linguine alle vongole zonder vongole – toch welgevallen.

Het is al een tijdje geleden dat jullie hier nog waren. De matrone twijfelt even als ze je dochter ziet, maar beslist dan toch maar om jullie, als vanouds, naar de gezinsvriendelijke zone in het restaurant te commanderen. Je neemt plaats aan de tafel waar jullie vroeger zo vaak zaten, tussen de andere gezinnen met kleuters en peuters. Verrukt loopt Missy naar de tafel met spelletjes. Ze schrikt van wat ze aantreft. De puzzels van 50 stukjes die ooit zo onmaakbaar hebben geleken, zijn haar intussen te min geworden. En wat moet een jongedame van negen nog met een houten telraam? De volgende keer zullen jullie een plaatsje krijgen aan de kant van het restaurant waar de gasten gewoon rustig aan tafel blijven zitten.

Wat is er dat ze als achtjarige deed dat ze nu als negenjarige niet meer zal doen? Terwijl ze de linguine opslurpt, denkt Missy na over je vraag. Misschien is dit wel de moeilijkste vraag die ze ooit gehad heeft. Er ís wel wat veranderd, de voorbije maanden. Op haar kamer zijn de tekeningen van paarden ingeruild voor een poster van Star Wars en een foto van Justin Bieber. Het balletpakje is vervangen door een skateboard, Olly Wannabe zowaar door de Backstreet Boys.

Misschien, suggereer je wanneer haar antwoord uitblijft, weet jij wel iets waar ze nu definitief afscheid van kan nemen. Missy kijkt je met grote ogen aan. “Peppa Pig”, zeg je. “Nu ben je toch echt wel te oud om daar nog naar te kijken.” Missy kijkt je nu met nog grotere ogen aan. “Neen.”

Ach, Peppa Pig. Natuurlijk is ze te oud voor de avonturen van het guitige roze varkentje. Het is de tv-reeks die haar kleutertijd definieerde. Zoals De berenboot dat voor jou was, Het molletje en Buurman & Buurman voor John John en, zo verneem je, Paw Patrol voor menig kleuter van nu. Missy heeft alle afleveringen al meermaals gezien, alle beschikbare seizoenen van voor naar achter en terug. Ze kent alle verhaaltjes vanbuiten en kiest, als ze nog eens kijkt, haar lievelingen uit.

Ze kijkt steeds minder naar haar favoriete varken, en weldra komt toch die dag dat ze er voorgoed mee zal stoppen. Maar nu nog niet. Nu nog houdt ze zich vast aan de gedachte dat ze nog eens kan kijken, als ze dat wil. Dat ze, hoe groot ze ook wordt, toch ook nog weer eens even heel klein mag zijn.

Als jullie het restaurant uitstappen, weet je al hoe deze avond thuis zal eindigen. Met de afstandsbediening in de hand, zegt Missy: “Ik zoek de aflevering waarin Peppa op reis ging.”