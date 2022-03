De strings waren comfortabel, maar die bodysuit mocht opnieuw de oceaan oversteken

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

Gezien mijn ondergemiddeld ontwikkelde impulsbeheersing had ik beter niet naar skims.com gesurft. Enkellange jurken in comfortabel katoen, gehandschoende, fluwelen bodysuits, glanzende bikershorts die de bilpartij liften; en nog betaalbaar ook! Of dat maakte ik mezelf toch wijs.

Skims is het shape- en loungewearmerk van de wereldberoemde, gretig verguisde Kim Kardashian. 2,8 miljard euro is het bedrijf drie jaar na oprichting waard. Het vermogen van Kardashian zelf wordt op net niet de helft daarvan geschat.

Nadat ik in een eerdere column de Amerikaanse realityster turned Balenciaga-muze in dezelfde zin vernoemde als de Franse denker Jean Baudrillard mailde een lezer me om te melden dat hij dat “verwerpelijk” vond (DM 16/9/2021).

Recentelijk verwees ik naar haar tijdens een telefonisch interview met een vooraanstaand socioloog, waarop de man in kwestie me vroeg of ik het over “die hersendode vrouw van de sekstapes” had. Maar toen ik las dat zelfs doodserieuze journalisten van de Financial Times graag Kims corrigerende ondergoed dragen besloot ik niet achter te kunnen blijven. De tijd om neerbuigend te doen over Kim K is ondertussen voorbij.

Een week later arriveerde mijn aankoop al. De strings waren verdraaid comfortabel, maar die bodysuit was toch te klein. Die mocht opnieuw de oceaan oversteken; op eigen kosten, zo ontdekte ik.

Een akelig gelaagd schuldgevoel welde op.

Eerst en vooral was er de door eco-angst opgewekte schuld, oftewel de ondraaglijke wetenschap met mijn trans-Atlantische winkelzucht de planeet mee om zeep te helpen. Vervolgens kwam de feministische twijfel over de schoonheidsidealen die Kim vertegenwoordigt, vermengd met een ouderwets staaltje christelijk onvermogen om onbekommerd ijdel te zijn. Waarschijnlijk was er ook sprake van een schuldgevoel door me hier überhaupt mee bezig te houden terwijl niet zo gek veel verderop onschuldige burgers gebombardeerd worden.

Afgetopt werd dit alles met wat meta-schuld: shoppen bij Skims betekent ten slotte bijdragen aan ons hyperkapitalistisch kutsysteem. Eén impulsieve muisklik volstaat om de schatkist van de superrijken te spijzen en aldus de gapende sociaal-economische ongelijkheid ongenadig uit te vergroten. Vreselijk vermoeiend vind ik dat.

Waarom doen we onszelf dit aan? Volgens de Duits-Koreaanse popfilosoof en schrijver Byung-Chul Han is het antwoord simpel: doodsdrang. Economische groei is vandaag overduidelijk eerder destructief dan productief, zo betoogt hij. Onze neiging desondanks koppig door te doen verklaart hij met het freudiaanse concept van de doodsdrang, die in ieder van ons schuilt.

Onlangs zat ik aan tafel met een zwaarlijvige denker die op zoek was naar alternatieven, een zelfverklaard communist. “Het probleem van communisme is dat mensen vrezen dat ze niets meer mogen bezitten”, zei hij terwijl hij aan zijn e-sigaret lurkte. “Maar het gaat erom dat de middelen niet in handen van de happy few blijven. Je mag heus wel nog een eigen auto of appartement hebben.”

Misschien kon zo’n slipje dan toch niet zoveel kwaad, besloot ik terwijl ik zijn glas wijn bijvulde, ook al kwam het dan van de verwerpelijke Kim K.