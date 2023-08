De starre houding van de Fietsersbond is haast misdadig te noemen

Dit weekend geraakten weer twee fietsers zwaargewond toen ze in elkaar haakten en vielen. Beiden hadden zware hoofdwonden, nog verergerd door het feit dat ze geen fietshelm droegen. Het voorval deed het debat over het verplicht dragen van een fietshelm weer oplaaien.

Eens te meer verzet de Fietsersbond zich tegen een helmplicht. Een door de VRT geïnterviewde neurochirurg wees wel degelijk op de gevaren van het rijden zonder helm, maar sloot zich niettemin aan bij de bezwaren die de Fietsersbond oppert: “Een helmplicht kan een omgekeerd effect hebben.”

Een omgekeerd effect? Op haar dat niet goed meer ligt? Op de vrees er niet ‘cool’ uit te zien met een helm? De Fietsersbond vreest dat mensen weer minder gaan fietsen als er een helmplicht komt. Die stelling is tot op heden niet aangetoond. Wat wel zeker is, is dat er met het steeds toenemend gebruik van de fiets een stijgend aantal dodelijke hoofdletsels zullen voorkomen na fietsongevallen waarbij geen helm werd gedragen. In die zin is de starre houding van de fietsbond haast misdadig te noemen, of komt ze toch minstens neer op schuldig verzuim.

Er zou “geen draagvlak zijn voor het dragen van een fietshelm”. In 1975 werd bij ons de gordelplicht ingevoerd voor de voorste inzittenden van een auto, in 1991 voor de achterste. Mensen zouden hier nooit aan wennen. Tegenwoordig draagt meer dan 95 procent van de inzittenden van een auto voorin de gordel en zo’n 90 procent achterin. De autogordel heeft zo al honderden mensenlevens gered. Het gebruik van de auto is er ook niet door verminderd.

Wanneer hebben onze politici de moed hun kiezers even (initieel) tegen de haren in te strijken en er verplicht een helm op te planten als men op de fiets zit? Begin ten minste al met een verplichting voor de jeugd, tot 18 jaar, daarmee is dat argument van niet ‘cool’ zijn ook al van de baan.

Tony Verhelle, Boortmeerbeek