De standhouders in hal 3 zagen er wat angstig uit

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Lucienne, de uitbaatster van de Ulftaler Schenke, had mij laatst meegenomen naar de horecabeurs in Marche-en-Famenne. Ik ben dol op beurzen. Als journalist maakte ik ooit een reportage over een waarzeggersbeurs in zaal Alpheusdal in Berchem. Honderden waarzeggers zaten er ernstig achter tarotkaarten en glazen bollen.

De horecabeurs, die wij bereikten na een autorit door de mooie Ardennen, was indrukwekkend. Het was als een krankzinnig groot frituur: het rook er naar vet, en overal kreeg je hapjes aangeboden. Kippenvleugels, bitterballen, kleine bakjes frieten met saus van Sauzen Pauwels. Er waren heel veel dikke mensen. Er waren standen met koelinstallaties, horecameubilair, koksmutsen, betaalsystemen en hanglampen, maar de beste hal was hal 3, waar alle bieren gecentraliseerd waren.

Bij Boon proefde ik een Black Label, bij Gouden Carolus een Whiskey Infused, en aan de Westmallestand werd ik herkend door een verkoper die mijn passie voor trappisten kent en die mij toefluisterde dat hij een verrassing voor me had. In zijn koelkast stonden enkele flesjes van de laatst toegetreden internationale trappistenbrouwers.

Deze kans kon en mocht ik niet aan mij laten voorbijgaan, en een half uur later had ik geproefd van de drie Oostenrijkse Engelszell-variëteiten, twee Amerikaanse Spencers, de Engelse Tynt Meadow en de tripel van de Romeinse Tre Fontane-abdij. Enkel die laatste vond ik echt lekker. De Belgische trappisten, Westmalle, Chimay en Orval op kop, zijn voorlopig onbedreigd. Wat zijn bierliefhebbers in dit land verwend.

Intussen was het enorm druk geworden op de horecabeurs, en vooral in hal 3 zorgde dat voor een bijzondere ambiance. De standhouders zagen er wat angstig uit - alsof zij zich belaagd wisten door grote bendes almaar dronkener en luidruchtiger wordende barbaren die het op hun kostbaar gerstenat gemunt hadden en die niet zouden rusten vooraleer de laatste druppel uit het laatste vat verzwolgen was, waarna ze in het buitengaan aan de Mora-stand nog snel de laatste porties Kip Fingers en Carrero’s zouden buitmaken. En mogelijk ook Cora.

Het was tijd om naar de Oostkantons terug te keren, waar Boef mij uitgelaten begroette. Dat doet hij nog maar pas. Doordat hij in z’n eentje in de Spaanse bossen opgroeide, was hij erg rudimentair: affectie tonen of krijgen was iets wat hem in zijn overlevingsmodus nooit iets had opgeleverd. Ook spelen was niet aan hem besteed. Een bal interesseerde hem niet, hij zag er het nut niet van in. Hij jaagde, schermde zijn bezittingen af en was vooral koel en wantrouwig. De laatste maanden is hij helemaal omgeslagen, wat ons bijzonder veel plezier doet. Hij kwispelt zelfs soms.

In feite is het dwaas dat je je als mens zo hard hecht aan een wezen dat je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zult overleven, zei mijn vrouw laatst. Je tekent in op verdriet.

Maar allicht had Tennyson gelijk toen hij schreef: “‘Tis better to have loved and lost / Than never to have loved at all”.