De staking van de spoorbonden getuigt van weinig voeling met het maatschappelijke leven

Toen de globalisering zich voor het eerst van zijn lelijkste kant toonde, op 11 september 2001, was ik geschokt. Voor mij was het de aanleiding voor een grondige reflectie over de stand van zaken in de wereld. Een van de rechtstreekse gevolgen van mijn analyse was het inleveren van mijn lidkaart van de vakbond. Laat het duidelijk zijn: vakbonden zijn nodig. Maar ze leveren een strijd op het verkeerde forum, zeker in onze contreien.

In plaats van de sociale strijd uit te breiden naar landen en zelfs hele werelddelen die het echt nodig hebben, zijn onze nationale en verzuilde syndicaten voortdurend aan het testen hoeveel rek er nog zit op de lonen en de werkomstandigheden van de eigen werkende klasse.

Ik ben leraar en ik doe mijn job dolgraag. En ja, het zou handig zijn dat er wat meer middelen in de vorm van pedagogisch comfort naar de onderwijssector vloeien. Mijn loon, mijn arbeidscondities en vooral de voldoening die ik uit mijn werk haal overstijgen ruim de kwalificatie ‘goed’. Zeker als je die tegen afzet tegen internationale standaarden. Mij hoor je dus niet klagen.

Om de haverklap het werk neerleggen, zoals het spoor doet, leidt tot een inflatie van de kracht van stakingen. Het getuigt eveneens van weinig voeling met het maatschappelijke leven. Het is een misplaatst soort machtsvertoon van de vakbonden van de op één na grootste werkgever van ons land. “Wij krijgen een beleefdheidsbriefje, maar wij hebben garanties gevraagd. En we krijgen die niet”, aldus Koen De Mey van ACV Transcom. Wie niet, meneer De Mey, wie niet? Maar dat is nog geen reden om je te gedragen als een mokkend kind dat krijsend over de grond rolt omdat het zijn zin niet krijgt.

