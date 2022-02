De slogan ‘Wir schaffen das’ zou nu onbevreesd in alle Europese hoeken moeten weerklinken

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

Wanneer in de zomer van 1914 de oorlog uitbreekt, trekken in Duitsland, Engeland en Frankrijk jongelui zingend de straten op om ’s lands leger aan te moedigen. Intellectuelen delen in de vreugdevolle solidariteit tegen de externe vijand. Dat vier jaar later Europa als een rokende krater, met naar schatting 17 miljoen doden zou achterblijven, werd niet vermoed. ‘Oorlogsenthousiasme’ noemt de Nederlandse historicus Ewoud Kieft dat treffend in een gelijknamig boek.

Iets als ‘oorlogsenthousiasme’ valt ook vandaag waar te nemen. Het is zelfs begrijpelijk, bij de aanblik van de gruwelijke oorlogsdaden en -misdaden waarmee de legers van Vladimir Poetin Oekraïne pogen te vermorzelen, aan de grenzen van de Europese Unie. Een gevoel van machteloosheid bekruipt velen. Kunnen ‘we’ dan niet meer doen? Moeten we de Russische autocraat in het Kremlin niet mores leren en het belegerde Oekraïense volk te hulp schieten?

Dat is een menselijke reactie, maar toch is het van fundamenteel belang om het hoofd koel te houden en het hart warm. Dit is geen spelletje elkaar overtroeven op Facebook. We zijn nu nog maar een escalatie en enkele honderden kilometers verwijderd van een open confrontatie tussen twee kernmachten (NAVO-bondgenootschap en Rusland) op Europese grond. Dit is bloedige ernst.

Toch kunnen we inderdaad ‘meer’ doen dan nu gedaan wordt. Dat begint bij de onvoorwaardelijke solidariteit bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De slogan ‘Wir schaffen das’ is wat in onbruik geraakt, maar nu zou hij weer onbevreesd in alle hoeken en kieren van het Europese continent mogen weerklinken. Dat is het warme hart.

Minder hypocrisie is ook welkom. Een hard sanctiebeleid kan een effectief alternatief zijn voor militaire inmenging. Maar niet als elk land zijn favoriete import- of exportproduct als uitzondering mag opgeven. In België is dat blijkbaar de diamant. Het is ronduit beschamend.

Meer steun aan het Oekraïense leger is ook van doen. Landen als België leren hier een pijnlijke les. Dat er voorlopig nog niet veel militair materieel doorgestuurd is, is veeleer een kwestie van niet kunnen dan van niet willen. Van cruciale onderdelen is er simpelweg te weinig voorraad in het eigen leger.

Dat in de Belgische landsverdediging het roer om moet is geen nieuw besef. De federale regering werd het al eerder eens over een redelijk ambitieus investeringsprogramma. De luie kritiek daarop is de voorbije 48 uur verstomd. Het is aannemelijker dat er op termijn nog meer nodig zal zijn.

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne raakt ons Belgen nu nog niet meteen, maar hij confronteert er ons wel mee dat de limieten van de politiek van uitstelgedrag bereikt zijn. Harde keuzes dringen zich op in een land waar de bodem van de schatkist al langer bereikt is. Maar zowel in de energiepolitiek als in defensie is pappen en nathouden niet langer een optie.