De situatie in Brussel-Zuid is het gevolg van megalomane ideeën, onbegrijpelijke verwaarlozing en een gebrek aan visie

Filip Salmon woont en werkt in Brussel.

Onveiligheid, criminaliteit, drugsgebruik, vuiligheid, lelijkheid. Dat zijn de vijf trefwoorden die je vandaag in De slimste mens ter wereld moet opnoemen bij de vraag: Wat weet je over het station Brussel-Zuid, waarlangs onder meer talloze toeristen België binnenkomen?

Hoe treurig is dat niet? Zeker als je even googelt en de foto’s van weleer bekijkt van Brussel-Zuid eind 19de, begin 20ste eeuw. Idyllische beelden zijn het, vol grandeur. En ja, toen zal het misschien ook niet allemaal peis en vree geweest zijn in de stationsbuurten, maar toch. Het verschil met vandaag is wel heel groot, alleen al als je naar het ter ziele gegane patrimonium kijkt en dat vergelijkt met wat er vandaag staat…

Where did we go wrong? Heel lang geleden al, vrees ik. En het is dát perspectief dat in de huidige discussies en het recente politieke getouwtrek soms ontbreekt. Want de problemen, niet alleen aan Brussel-Zuid maar ook aan Brussel-Noord, zijn niet van gisteren of niet van een paar jaar geleden. De kiemen werden al veel vroeger gelegd. Wie het goed wil begrijpen kan ik twee geweldige boeken aanraden: Brutopia. De dromen van Brussel van Pascal Verbeken – alleen al voor de cover – en Brussel. De stad waar ik van hou van Luckas Vander Taelen.

Kort samengevat, en kort door de bocht, komt het hierop neer: het historisch mismeesteren van een stedelijk weefsel, gebaseerd op megalomane ideeën, gevolgd door een onbegrijpelijke verwaarlozing en een gebrek aan visie. En dat is waar we vandaag de gevolgen van dragen, aangevuld met een drugs- en criminaliteitsproblematiek.

Bruxellisation

Brussel-Zuid en Brussel-Noord kennen trouwens een opmerkelijk gelijklopende geschiedenis, in ruwe zin. Beide stations zoals we ze vandaag kennen stonden eerst elders en werden dan afgebroken en herbouwd (en soms nog eens herbouwd) om te beantwoorden aan het toenemende treinverkeer. Maar ook en vooral om te passen in de ‘toekomstgerichte’ stadsplanning van toen. Die wilde medio vorige eeuw het noorden en zuiden van onze hoofdstad vlot met elkaar verbinden, via de trein dus, én tegelijk een paar nieuwe ‘Manhattans-aan-de-Zenne’ creëren. Blinkende kantoorwijken vol economische bedrijvigheid, inclusief flitsende autostrades en welvarende mensen. Dat was de droom. Het is helaas anders uitgedraaid.

Dat heeft volgens de auteurs van hierboven veel te maken met de ‘bruxellisation’ in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Oude volkswijken en bestaande stedelijke structuren rond Brussel-Zuid en Brussel-Noord werden helemaal veranderd, ontwricht en uiteindelijk vervangen door de Manhattans uit de vorige paragraaf. Maar het resultaat is op zijn zachtst gezegd geen voltreffer te noemen. De Manhattans werden eerder Bronx, de toekomstdromen bleken fake news. In de plaats kwam onder meer wat we vandaag aan Brussel-Zuid zien en de omgeving errond: een mismeesterde en verloederde plek waar je zo snel mogelijk weer weg wil.

Crisiscentrum

Als Vlaamse Brusselaar uit Vorst, die Brussel-Zuid meerdere keren per week gebruikt als uitvalsbasis, doet dat pijn aan mijn hart. Vooral omdat je in en rond dat station ziet wat je overal in Brussel ziet: zoveel potentieel! Maar ook: zoveel verwaarlozing, zoveel laisser faire. Ik woon nu vijf jaar in deze stad, ik doorkruis ze haast dagelijks op de fiets van zuid naar centraal naar noord en ik hou van Brussel. Ik hou van zijn mix, zijn aanbod en zijn mogelijkheden. Ik hou van zijn patrimonium van weleer, van het stukje dat er nog van overblijft.

En gelukkig gebeurt er bijvoorbeeld op fiets- en mobiliteitsvlak wél wat in de stad (leve mobiliteitsplan Good Move!). Maar ik kan mij eveneens doodergeren aan problematieken die blijven aanmodderen en waarvoor schijnbaar geen oplossing gevonden wordt. De verloedering en het onveiligheidsgevoel aan Brussel-Zuid is er zo één. Zwerfvuil, om maar iets te zeggen, is een ander.

Ik ben dus maar wat blij dat er eindelijk een crisiscentrum en actieplan voor Brussel-Zuid is – eindelijk wordt het probleem aangepakt. Ook al waren het symbolische steekvlamacties afgelopen week en ook al was de pers nodig om iets aan te pakken dat al veel langer etterde.

Blinkende parel

Maar als dát het middel is om dingen die blijven slabakken in Brussel echt te doen ‘bougeren’, dan mag dat crisiscentrum van mij ook de andere problematieken aanpakken, zoals ons eeuwige zwerfvuil. Dan mag zo een centrum ook wel eens mee over de schouder kijken als er aan toekomstige stadsplanning gedaan wordt, voor er weer rampen gebeuren of littekens worden geslagen. Want voor wie het nog niet weet: er zijn wéér grote verbouwingen op til aan Brussel-Zuid – iets met een gigantisch extra kantoorvolume en projectontwikkelaars die gronden in ruil krijgen... History repeating itself?

Ik weet natuurlijk wel dat bovenstaande aanpak niet realistisch is, maar er moet wel iets veranderen in onze hoofdstad als het gaat om stadsplanning en zéker om problemen aanpakken. Dus laten we hopen dat de steekvlam uitmondt in een duurzame aanpak die zijn vruchten afwerpt op lange termijn. Elke Brusselaar verdient dat. Elke Belg verdient dat. Brussel is tenslotte onze hoofdstad, ons visitekaartje voor toeristen, onze blinkende parel. Als je eind 19de eeuw Brussel-Zuid binnenreed moet je dat gevoel zeker gekregen hebben. Vandaag zijn we daar helaas een heel stuk van verwijderd.