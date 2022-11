De sfeer swingt van een weekend zonder ouders naar oei, een weekend zonder ouders

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

Ze knijpt wat harder in je hand en vraagt of je toch zeker mee naar boven gaat. Als jullie boven zijn, smeekt ze je om nog niet meteen weg te gaan. Dat doet ze fluisterend, zodat de andere kinderen het niet horen. Want ‘boven’, dat is het zaaltje waar Missy en haar scoutsvriendinnen dit weekend zullen slapen.

Samen zoeken jullie een plaatsje tussen de andere ouders die druk doende zijn met het opblazen van een slaapmatje. De sfeer in het drukke zaaltje swingt van uitgelaten naar ingetogen en van joepie, een weekend zonder ouders naar oei, een weekend zonder ouders. Snelle meisjesblikken speuren de ruimte af, op zoek naar vriendinnen die er wel of niet zijn. Dan komt onherroepelijk het moment van afscheid. Moeders en vaders lopen samen de trap weer af, omdat ze weten dat gedeelde smart halve smart is. Dag schattebol, zondagmiddag zijn we alweer terug.

Het is niet het eerste scoutskamp van Missy, en zeker niet het lastigste afscheid. De opbouw naar een scoutsuitje verloopt volgens een vast en ietwat vermoeiend ritueel. Als ze op de vertrekdag opstaat, verkondigt ze vrolijk dat ze erg veel zin in het kamp heeft. Bij het ontbijt zegt ze dat ze bang is en niet op kamp wil. Als jullie haar voldoende getroost hebben, stralen de ogen weer. Blijgemutst stapt ze naar school. Nog voor jullie de straat uit zijn, begint ze weer te twijfelen. Zo’n weekend is wel erg lang! Je somt de vriendinnen op die ook meegaan. Vol hernieuwde moed loopt ze de schoolpoort door. Als ze ’s avonds thuiskomt en het vertrek nakend is, is die moed uiteraard alweer in de schoenen gezonken. Zo gaat dat maar door, tot het matje uiteindelijk opgeblazen en vader uitgezwaaid is.

Je ziet jezelf nog staan, aan de rand van een sportveld, diep in Limburg, waar de zesjarige John John zijn eerste scoutsweekend zou beleven. Hij tranen van angst, jij hem moed insprekend, tegen beter weten in. Het was stil in de wagen, op weg naar huis. Sindsdien heeft hij geen enkel kamp of weekend gemist. Missy gaat dezelfde weg op.

Jaren ervaring met afscheid nemen, eerst op de kinderopvang, dan aan de schoolpoort en nu bij de jeugdbeweging, hebben je gehard. Kinderen, zo blijkt, maken het adieu vaak harder, omdat ze van hun ouders een blijk van liefde en loyauteit willen zien. Zelfs peuters huilen in de kinderopvang omdat ze denken dat dat er nu eenmaal bijhoort en om de ouders met enig schuldgevoel weg te sturen: ik mis jullie wél, papa. Eens vader de hielen heeft gelicht, stoppen de tranen vanzelf.

Het is dat ritueel dat Missy tot in de perfectie uitvoert, bij elk scoutsmoment. “Het was fantastisch”, zegt ze, wanneer jullie haar op zondag weer ophalen. Onder een laagje aangekoekte modder blinken haar ogen als kooltjes die nog even gloeien voor ze doodop uitdoven. En je weet nu al wat ze volgende week zal zeggen: “Ik heb geen zin om alleen naar de scouts te gaan.”