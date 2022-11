Maud Vanhauwaert is columnist.

Het was een zomers warme dag en ik bleef hangen aan een kale boom. Het is te zeggen: ik reed op de autostrade en zag hem staan, helemaal alleen, omhuld in novembermist, en bleef aan hem hangen. Met wel honderd kale takken reikte hij vragend naar de hemel: is dit zomer? Is dit winter? Of lente? Herfst? Toen ik ’s avonds uit het boek De vier seizoenen voorlas aan mijn dochtertje, vroeg ze: “Mama, gaat het bijna sneeuwen?” “De seizoenen zijn een beetje in de war”, zei ik. Het maakte mij verdrietig. Want ik vermoed dat zij nooit zal kunnen schaatsen op een rivier en misschien zelfs nooit een sneeuwpop zal kunnen maken in de tuin. Dat de vier seizoenen voor haar misschien wel altijd iets abstracts zullen blijven, iets uit de boekjes en - in het beste geval - van Vivaldi. ’s Nachts droomde ik over de klimaattop. De aanwezigen stonden als kale bomen verspreid, hun armen ontredderd in de lucht, roepend in de woestijn.