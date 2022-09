De schade is groot. Binnen de Vlaamse regering, maar ook daarbuiten

Bart Eeckhout is hoofdcommentator bij De Morgen.

Tout ça pour ça. De Vlaamse regering scheerde rakelings langs de afgrond over een conflict, waarvan de compromisoplossing slechts in enkele punten afwijkt van wat oorspronkelijk de splijtstof was.

De schade is groot. Binnen de regering, waar rekeningen nu wachten op revanche. En daarbuiten, waar eenvoudige mensen een vervreemdend schimmenspel hebben gezien, dat niets vertelt over hun eigen leven en bezorgdheden.

Ook al zal minister-president Jan Jambon (N-VA) in het Vlaams Parlement elk vuiltje aan de lucht ontkennen, in werkelijkheid snijdt deze crisis diep. Er is voor een Vlaamse regering geen pijnlijker dossier om over te wankelen en te sukkelen dan de kinderbijslag, ofte groeipakket. De splitsing van de kinderbijslag was hét kroonjuweel van de jongste staatshervorming, de bevestiging van de oude wens van Vlaanderen om zijn eigen sociaal beleid te gaan voeren.

Als een kind zo blij was Wouter Beke destijds als cd&v-voorzitter omdat hij deze financieel omvangrijke bevoegdheid naar Vlaanderen had kunnen overhevelen. Nog blijer was hij toen hij zichzelf nomineerde als de minister die die Vlaamse kinderbijslag zou gaan beheren. Het is een dubbele deceptie geworden. Inmiddels is Beke, zoals bekend, geen minister meer, onder meer omdat zijn eigen partijgenoten het hem – terecht – zeer kwalijk namen dat hij een vermindering van de indexering van de kinderbijslag liet passeren. Hadden Beke én cd&v-viceminister-president Hilde Crevits die fout niet begaan, dan had nieuwe voorzitter Sammy Mahdi zich niet te ver moeten wagen om ze te herstellen. Tout ça pour ça...

Het wordt nog pijnlijker. Bovenal legt dit conflict bloot hoe zwak de Vlaamse overheid omgaat met die belangrijke bevoegdheid over het kindergeld. Na de drang om de bevoegdheid te splitsen volgde al snel de ijver om toch maar niet te fel af te wijken van hoe de andere deelgebieden het aanpakken. Wat eenvoudige mensen doet afvragen waarom die splitsing, met alle administratieve verzwaring van het staatsapparaat van dien, dan zo noodzakelijk was. Tout ça pour ça...

O, de Vlaamse regering legde wel degelijk wat eigen klemtonen. Om de middenklasse te dienen, koos ze voor een vrij hoog basisbedrag voor elk kind met een beperkte sociale toelage voor wie het moeilijk heeft. Daarmee sloeg de regering zichzelf haar sterkste wapen in de strijd tegen kinderarmoede uit handen.

Bovendien zaaide ze daarmee de storm die ze nu geoogst heeft. Omdat het basisbedrag al vrij hoog ligt, kost een indexering (die vanzelfsprekend zou moeten zijn) veel geld. Nog wat extra doen voor wie dat het meeste nodig heeft, wordt dan moeilijk. Zo werd het groeipakket een sluitpost in de begroting: is er nog wat geld te kort, dan wordt er een procentje index ‘weggepitst’. En zo ontstond de paradoxale situatie dat de rechtse partijen N-VA en Open Vld pleiten om vooral de sociale toelagen te verhogen. Niet uit maatschappelijke bewogenheid, maar omdat dat, op termijn, minder kost.

Dat is hoe dit Vlaamse bestuur met die oude droom van autonomie vandaag omgaat. Vindt u het gek dat eenvoudige mensen denken aan herfederalisering? Tout ça pour ça...