De samenleving snakt naar een signaal dat deze absurde prijzenklim een halt toegeroepen wordt. Maar De Croo wacht af

Stavros Kelepouris is journalist.

Ondanks de dreigende taal van Vladimir Poetin is het niet de angst voor de bom die mensen vandaag bezighoudt. Wel de angst voor de pomp, en de angst voor de brievenbus, waar ze iedere dag een onbetaalbare energiefactuur kunnen vinden. Dit gaat niet over slabakkende groei of stagnerende koopkracht, maar over honderden euro per maand. Het gaat niet over de toekomst, maar over handenvol geld dat vandaag van de rekening verdwijnt.

Om de omvang van deze crisis te schetsen: ze raakt niet enkel mensen onderaan in de samenleving, maar zelfs de gegoede middenklasse die het niet gewend is om zich over zulke facturen zorgen te maken. De situatie is acuut. Overal in de samenleving hebben mensen het gevoel op een financieel drama af te stevenen.

In een crisis komt het erop aan snel te schakelen. Maar de federale regering schakelt niet. Ze sleept met de voeten, tast het terrein af, communiceert aan de lopende band - maar beslist niet. Waarop wacht Alexander De Croo? Een groot energieakkoord, zo wordt in zijn eigen regering gesuggereerd: een packagedeal waarin iedereen geeft en neemt, en waarin Groen en Ecolo op een elegante manier de kernuitstap los kunnen laten.

De truc-met-het-grote-akkoord is een uitgewoonde gemeenplaats in de Wetstraat. Maar op een moment dat mensen snakken naar zekerheid, is het de verkeerde keuze. De samenleving snakt naar houvast en een signaal dat deze absurde prijzenklim een halt toegeroepen wordt. Maar De Croo wacht af. Tot ergernis van zijn coalitiepartners.

Het is nochtans niet dat de federale regering niet weet wat haar opties zijn. Voor de energiefactuur wordt vooral gekeken naar een btw-verlaging. Dezelfde btw-verlaging waar in januari al wekenlang over gepalaverd werd voor ze in een nachtelijk akkoord definitief tegengehouden werd door de liberalen. Die hebben intussen hun verzet gestaakt.

Voor de prijzen aan de pomp stelt de MR een accijnsverlaging voor, net als CD&V. Ook hier geen verrassingen voor De Croo: dat dossier ligt al maanden op de regeringstafel, geven bronnen aan.

Welaan dan: beslis. Wie denkt dat er punten te scoren vallen door nog drie weken in Villa Politica verklaringen af te leggen over budgettaire haalbaarheid en politieke gevoeligheden, dwaalt. Het is tijd om open kaart te spelen en knopen door te hakken. Om het met Bart De Wever te zeggen: door de stront moet je niet kruipen, je moet erdoor vliegen.

Het is een raad die ook de groenen maar beter ter harte kunnen nemen. Iedereen ziet dat Groen de bocht over de kernuitstap heeft genomen. De enigen die het niet durven te zeggen, zijn de groenen zelf. Maar in dubbelzinnigheid zit geen eer. In uitzonderlijke tijden willen mensen politici die zeggen waar het op staat, geen politici die hun spindoctors achternalopen.