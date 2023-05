De Russische crimineel Vladimir P. moet op een dag de celdeur van Scheveningen achter zich horen dichtslaan

Maarten Rabaey is journalist.

Het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan het Nederlandse Den Haag was er eentje voor de geschiedenisboeken. “Hier moet een andere Vladimir staan”, zei hij smalend over de Russische president Poetin, in een verwijzing naar het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag dat Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne helpt onderzoeken.

De Oekraïense president brak een lans voor een speciaal tribunaal om in Den Haag de, door Russische militairen of huurlingen gepleegde, oorlogsmisdaden in zijn land te berechten. Zelensky verdient onze steun. Het voordeel van een apart tribunaal is dan ook dat de Russische invasie kan worden berecht, een ‘daad van agressie’ waar het ICC niet voor bevoegd is.

Goede modellen zijn de Joegoslavië- en Rwanda-tribunalen, die er uiteindelijk toch in slaagden om hoge verantwoordelijken te berechten. Dat we president Poetin en zijn handlangers ooit in het beklaagdenbankje zien, lijkt nu onwaarschijnlijk. Maar dat dachten we in de jaren negentig van de vorige eeuw aanvankelijk ook nog over de Servische ex-leiders Slobodan Milosevic of Ratko Mladic, of Rwandees genocidepleger Théoneste Bagosora. De les van internationale justitie is dat de aanhouder wint.

Ook een internationaal mandaat voor een Oekraïne-tribunaal is mogelijk. We mogen niet terugschrikken van het Russische vetorecht in de Veiligheidsraad. Er is een alternatieve weg via de Algemene Vergadering van de VN. Twee voorbeelden zijn de, eveneens succesvolle, Sierra Leone en Cambodja-tribunalen, die zo zijn opgericht in samenwerking tussen de VN en het betrokken land.

De belangrijkste voorwaarde om gerechtigheid te doen geschieden is wel dat internationale aanklagers ijzersterke dossiers hebben. De Oekraïners onderzoeken al misdaden die op hun nationaal niveau kunnen worden berecht. Internationale onderzoekers van het ICC geven aanklachten tegen kopstukken zoals Poetin al vorm. Zo kon een eerste arrestatiebevel tegen Poetin en de Russische kinderrechtencommissaris Maria Lvova-Belova, wegens de deportatie van Oekraïense kinderen, al in maart worden uitgevaardigd.

Ook België kan een rol spelen. Ons land had al een traditie van bijstand aan de Joegoslavië- en Rwanda-tribunalen, via het afvaardigen van excellente magistraten en forensische onderzoekers. Dit beloofden we vorig jaar te herhalen voor Oekraïne, maar de uitvoering gaat traag.

Premier De Croo beloofde tijdens zijn ontmoeting met Zelensky om alle interesten van 180 miljard euro aan bevroren Russische tegoeden in ons land binnenkort vrij te maken voor steun aan Oekraïne. Minstens een deel daarvan zou ook naar magistraten en onderzoekers kunnen gaan die nu op het slagveld gruwelijke misdaden onderzoeken waarvoor de Russische crimineel Vladimir P. op een dag de celdeur van Scheveningen achter zich hoort dicht te slaan.

Zoals de onlangs overleden Neurenberg-aanklager Benjamin Ferencz ooit zei in deze krant: “De sterkte van het Neurenberg-tribunaal na WOII was dat wij nazi’s zoals Hermann Göring berecht hebben volgens onze principes, zonder ons tot hun principes te verlagen”.