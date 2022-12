De rotsmoel die Mbappé trok verdiende een hand die er vijf dagen later nog in had gestaan

Dit zou weleens het lelijkste WK in de geschiedenis van het voetbal kunnen blijken. Niet alleen hebben we tot dusver strontmatch na strontmatch te verduren gekregen; niet slechts bleef het bij de slavernij op de werven waarvan we maar al te graag negeren dat ze ook wordt bedreven op die bij ons om de hoek; niet uitsluitend verzonken we met z’n allen in het drijfzand genaamd blessuretijd of in de obligate beelden van maffiabaas Gianni Infantino in de tribune;

het zijn ook gewoon kutventjes, onze sterspelers.

Laat ik u even vertellen over een atleet uit wat vroeger een echte sport was, namelijk basketbal. Tim Duncan is zo’n beetje de beste ooit op zijn positie. Vijf keer kampioen, twee keer beste speler van het seizoen, vijftien keer verkozen in het team van het jaar, enzovoort: een prijzenkast om bij te zwijmelen. Duncan liet zich nooit beïnvloeden. In een sport bekend om haar trash talk zei Timmy geen woord. Een sfinx. Een heer. Prachtig.

En dan krijg je dit WK van je stoep te schuren. Met welk drolletje zal ik beginnen?

Het minst vilein maar daarom niet minder hatelijk naïef arrogant waren de Brazilianen met hun onnozele dansjes. In plaats van pasjes hadden ze beter passjes geoefend, dan hadden ze na hun nederlaag tegen de door lumbago geteisterde, van ieder ritmegevoel gespeende stijve harken uit Kroatië niet als kleine kinderen in het gras moeten liggen huilen. Maar ja, probeer een Braziliaan het dansen maar eens te beletten.

Passons à Mbappé. Dat de beste speler van het moment niet de slimste is weten we al sinds hij ooit met blauw haar aan de aftrap verscheen. Toen hij in september in lachen uitbarstte na de suggestie van een journalist dat hij ook de tgv van Parijs naar Nantes had kunnen nemen in plaats van een privéjet, een treinreis van zo’n twee uur, konden we eigenlijk al alle hoop laten varen. Maar de rotsmoel die hij trok na de penaltymisser van Harry Kane verdiende niets minder dan een hand die er vijf dagen later nog in had gestaan. De Franse arrogantie verpersoonlijkt.

De vijg die de pijp finaal verstopte was echter Nederland-Argentinië. Van Louis van Gaal over de bal die richting Nederlandse bank werd getrapt tot de walgelijke keeper en het hoongelach van de Argentijnen: enge eikeltjes aan beide kanten. Dat Messi, een man in wie ik tot voor kort ook een sfinx zag, zich tot dat niveau liet zakken, was niets minder dan bedroevend.

Het is eigen aan een voetbalgeneratie. Zijn ze niet op straat opgegroeid, opkijkend naar de lokale dealer, dan wel voor een tv-scherm met Heath Ledgers Joker. Het is stoer om een slechterik te zijn. Ze hebben de mond vol van respect, maar geen van hen weet wat het is. Domme, verwende jongetjes, kleuter gebleven, onopgevoed. Patsertjes.