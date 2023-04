De roep om komaf te maken met het SWT-stelsel voor vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt, krijgt een wrange bijsmaak

De Morgen-hoofdcommentator Bart Eeckhout schrijft wekelijks een ‘Politiek’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres onderaan achter om hem in uw mailbox te krijgen.

Dag lezer,

Je hoort weleens zeggen dat politieke discussies te veel versmacht worden door snelle, morele oordelen. In het geval van dat niet te stelpen, voortwoekerende wokedebat kan dat kloppen: aan weerszijden wordt niet meer geluisterd, enkel nog geschermd met karikaturen en veroordelingen.

In een prikkelend, tegendraads gesprek geeft politiek filosofe Susan Neiman aan dat rechtse politici dan wel gretig gebruik maken van de woke-hysterie, maar dat hun opponenten daar ook alle reden toe geven. “Vrienden noemen het een uitwas van linkse gevoelens. Ik vind dat niet. Het is geen uitwas, het is gewoon niet links”, zegt ze over de fenomenen wokeness en cancelen. Wat nationalisme is voor rechts, dreigt identitair tribalisme voor een deel van links te gaan worden, waarschuwt ze in haar boek Links ≠ woke.

Dat je je moreel kompas en kritische zin toch maar beter niet te ver weglegt, blijkt uit de deerniswekkende discussie die is ontstaan over de aanstelling van Dalila Hermans als coördinator van het project dat van Brugge de Culturele Hoofdstad van Europa wil maken. In een terecht scherpe analyse stelt Joël De Ceulaer dat het intellectueel lui is om dit incident als ‘wokedebat’ te etiketteren: “Dit is een karaktermoord.”

Hoe belangrijk ethiek in de politiek kan zijn bleek deze week ten overvloede uit de parlementaire activiteit. Ten goede en ten kwade. Laten we, vooruitgangsoptimisten als we zijn, beginnen met het goede. Want, ook al vreest collega Ann Van den Broek niet ten onrechte dat het debat de toon van “een ordinaire tapijthandel” krijgt, toch toont de Kamer in het weer opstekende abortusdebat bij uitstek zijn meerwaarde als forum voor de organisatie van een vreedzaam meningsverschil. Nadat cd&v voorzichtig de deur opende voor een compromis kwamen de standpunten van conservatieven en progressieven tot een stevige botsing. Daar is niets mis mee, integendeel. Experts kunnen een leidraad aanbieden, maar finaal komt het de volksvertegenwoordiging toe om in eer en geweten een ethische, ‘politieke’ keuze te maken. Dat is niet vies, het is de essentie van politiek.

Helaas verdrinken al die nobele, politieke intenties in een poel van wantrouwen, nu blijkt dat de parlementsleden zichzelf toestaan om het al hoge pensioenplafond te overschrijden met een bonusregeling. Ook hier gaat het bij uitstek om een ethische kwestie. Wettelijk is de al jaren bestaande en nu plots afgeschafte regeling (min of meer) in orde, maar de morele vraag blijft pertinent. Waarom dachten de volksvertegenwoordigers dat dit veroorloofd was?

De onthulling komt ook nog eens op een slecht moment, net nu de federale regering probeert om toch nog wat van een hervorming van het wettelijke pensioenstelsel te maken. Ook de roep om komaf te maken met het SWT-stelsel voor vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt, krijgt een wrange bijsmaak, nu blijkt dat politici voor zichzelf wel behoorlijk genereuze pensioenregelingen tolereren.

De lastige slotsom is dan ook dat het na deze week wellicht nog moeilijker wordt om bij een meerderheid van de bevolking steun te vinden voor die noodzakelijke pensioenhervorming.

