De rest van het jaar was mijn naam niet meer Hilde, maar Waterval of Pisbak

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Phishing, ik weet dat het bestaat en toch werd ik erin meegesleurd en was ik bijna alles kwijt. Hoewel ik me diep schaam, wil ik u toch mijn idiotie niet onthouden.

Dagenlang werd ik onophoudelijk gebeld door Amazon. De vijfde dag had ik er genoeg van en vroeg geïrriteerd waarom ze me lastigvielen. Iemand bleek spullen te willen aankopen op mijn naam, zei de geagiteerde stem, maar geen nood, hij zou me helpen om die snode daad te voorkomen. Van de eerste seconde zweepte zijn paniekerige toon me op en ik voelde de stress alle kanten op schieten. Na een tijd kon ik niet meer helder denken en liet me volledig inpakken door de schurk.

Ik was zo idioot om een totaal onbekende via Team­Viewer naar mijn mobile banking te leiden. Wat er op de rekening stond, viel vast tegen, maar er waren ook creditkaarten. Ten slotte maakte ik zelfs een kopie van mijn paspoort en draaide mijn hoofd alle kanten op voor hun camera om gezichtsherkenning te kunnen activeren.

(Ik weet het, het zou ú nooit overkomen.)

De agressieve toon en de snelheid waarmee hij sprak triggerden trauma’s uit het verleden. Weer stond ik vooraan in de klas, naast me een grijsgrauwe non die met een gezicht vol afschuw naar de vieze onderbroek keek die ze in de lucht hield – elegant, tussen duim en wijsvinger, als een porseleinen theekopje. Alleen: de thee was urine. Ook al was ik elf, ik plaste soms nog in mijn broek. De mond van de kloosterzuster braakte padden en slangen over me uit om duidelijk te maken wat voor ongedierte ik was. Machteloos werd ik gegeseld terwijl vierentwintig paar meisjesogen me vol walging aanstaarden.

Misselijk van ellende keek ik naar de tippen van mijn schoenen, wachtend tot de non haar verbale wurggreep loste en me liet gaan. Daarna volgden op de speelplaats het uitlachen en pesten van klasgenootjes. De rest van het jaar was mijn naam niet meer Hilde maar Waterval, Pisbak of Emmervolzeik!

Dan de straf thuis, de broers en zussen die op me neerkeken. De zelfhaat, die de moordende agressie van anderen qua kracht ver overtrof. En last but not least was er de schaamte, vernietigender dan al het voorgaande. Niemand redde me, niemand verzachtte de pijn.

Maar deze keer wel. Een vriend belde me, ik riep Amazon toe dat ik de oproep moest beantwoorden, wisselde van gesprek en vertelde overstuur wat er gaande was. Kort en krachtig zei hij: “Inhaken nu en onmiddellijk je bank en Card Stop bellen”, en haalde me met een ruk uit de emotionele gijzeling waarin ik gevangen zat.

Grazie mille, carissimo, alles werd op tijd geblokkeerd. Alleen kan ook ik nu nergens meer aan, maar hulp is onderweg per DHL. Drie dagen later ben ik er nog altijd ziek van. Van alle emotie is schaamte de gruwelijkste.