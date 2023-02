De rel rond Roald Dahl is een geniale marketingzet van de uitgeverij

Mark Coenen is columnist.

O was ik maar een nazaat van Roald Dahl, dan had ik een sensitivity-boekhouder in dienst om geld te tellen en mij te adviseren welk goed doel dit jaar een vette cheque krijgt. De motieven van de familie en de uitgeverij van die brompot lijken mij meer commercieel dan cultureel, al krijgen ze daar hun geld toch niet meer geteld, denk ik. 250 miljoen kinderboeken verkocht en in 2021 de rechten erop versjacherd aan Netflix voor het kokette bedrag van 442 miljoen euro: men kan veel zeggen van de Dahls, maar armlastig zijn ze niet.

Dat is wel meer het geval met erfgenamen van bekende kunstenaars – men denke hierbij aan Hergé en Jacques Brel, wier familieleden tot in de tiende graad de erfenis van hun talentrijke voorouder bewaken als de goudvoorraad in Fort Knox in de jaren zestig. De waarde van een oeuvre wordt na de dood van de maker in kaart gebracht en verder geëxploiteerd, met dikwijls fantastische resultaten.

Men moet alleen maar aan Vincent van Gogh denken om te weten wat ik bedoel: de tijdsgeest was tijdens zijn leven niet rijp voor zijn werk, dat hij aan de straatstenen niet kwijtraakte.

De tijdsgeest van nu, of toch een deel ervan, heeft last van het woordgebruik in de boeken van Dahl, en die last is blijkbaar zo groot dat zijn uitgeverij daarop inspeelt. Dat lijkt mij geheel logisch: dat is wat commerciële bedrijven doen. Uiteindelijk beslist de lezer wat populair wordt. AB InBev begon ook maar schoorvoetend met alcoholvrij bier onder druk van de markt. Nu heeft het 42 niet-alcoholische bieren in zijn portfolio.

De rel rond Dahl is een geniale marketingzet van de uitgeverij: de plannen rond de gezandstraalde versie van Dahls werk veroorzaakten wereldwijd een onbetaalbare marketingcampagne voor zijn bestaande oeuvre. Horden verontwaardigde cultuurliefhebbers bestormen boekhandels op zoek naar originele exemplaren van ’s mans werk. Iemand heeft zijn oude stencilmachine van onder het stof gehaald om die boeken, als het moet, zo verder te verspreiden.

Binnenkort doen alle uitgeverijen dat: verschillende versies uitbrengen van dezelfde roman, aan alle gevoeligheden aangepast. Boeken zijn de nieuwe chips; we willen toch ook niet allemaal dezelfde zoute rommel eten? Smaken verschillen, boeken ook. Geen enkele tijdsgeest is heilig. Zolang de originele versie maar overal verkrijgbaar blijft, denk ik dan.

En laat mij nu gerust, want ik was juist begonnen in de nieuwe uitgave van Ik ben maar een mens met een anders gekleurde hoornlaag, het boek van Jef Geeraerts uit 1971.