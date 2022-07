De regering zou beter even op de pauzetoets duwen en na de vakantie een deftig pensioenakkoord sluiten

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Met de moed der wanhoop poogt premier Alexander De Croo (Open Vld) zijn federale regering naar een akkoord over een pensioenhervorming te sleuren. Het bereiken van een compromis lijkt belangrijker geworden dan de inhoud van dat compromis. Misschien is het vannacht of vanochtend gelukt, misschien ook niet.

De vraag dringt zich stilaan op of deze strategie nog wel de juiste is. Dat de premier aandringt op een akkoord nog voor het zomerreces is begrijpelijk. Zijn tanende leiderschap kan wel een succesje gebruiken, en de vrees is groot dat als het nu niet lukt, de muizen pas echt op de regeringstafel zullen gaan dansen. Dat is geen prettig vooruitzicht.

Maar dit mag niet alleen over tactiek en perceptie gaan. Een hervorming die het pensioenstelsel ook in een toekomst van stijgende vergrijzingskosten en krimpende overheidsbudgetten betaalbaar, betrouwbaar en rechtvaardig houdt, is van groot maatschappelijk belang. Dit dossier verdient een betere behandeling dan in de rapte, onder druk van een naderende zomerdeadline en een morrend publiek. Het hoogst haalbare dreigt nu een vergelijk te worden met zoveel elkaar opheffende voorwaarden dat er feitelijk geen vooruitgang geboekt wordt.

Dat is een argument om nu even op de pauzetoets te duwen en na een vakantiebreak door te duwen naar een beter en verdedigbaar akkoord. Vergelijk het regeringswerk met dat van een student die te laat is beginnen te studeren. In zeven haasten probeert hij (of zij) nog de schade te beperken, met wat intens blokwerk, maar de realiteit toont dat een deftig resultaat er niet meer in zit. Dan is het wellicht beter om de eerste zittijd als verloren te beschouwen en in september nog eens te proberen.

Een inhoudelijk argument om de werkzaamheden voorlopig te beëindigen, is dat dat de mogelijkheid biedt om de pensioenkwestie te koppelen aan andere lastige hervormingen: arbeidsmarkt, belastingen. Dat is geen koehandel want al die dossiers zijn ook inhoudelijk verbonden. Een realistische pensioenhervorming is onmogelijk zonder hogere tewerkstellingsgraad en uitzicht op een rechtvaardige financiering. In een groter samenhangend akkoord, zullen niet alleen de Franstalige socialisten afscheid moeten nemen van enkele taboes, maar ook de liberalen.

Uitstel zal de regering geen applaus opleveren. Het misprijzen van de oppositie zal groot zijn, evenals de meewarigheid in analyses en commentaarstukken. De aanpak is ook riskant. Eens de geest van de (be)stuurloosheid uit de fles is, is het moeilijk hem er weer in te krijgen. Toch zou een noodgedwongen adempauze de premier de kans geven om met de leiders van zijn regeringspartijen een hard en open gesprek te hebben over wat nog mogelijk is in deze regering.

Misschien blijkt uit dat gesprek dat niets nog mogelijk is. Dat heeft dan ook het voordeel van de duidelijkheid. Bij zo’n afblokstrategie, of ze nu van links of van rechts komt, hoort wel een waarschuwing. Na de zomer zal ook de energie- en prijscrisis weer volop toeslaan. Wie op zo’n moment het regeringswerk saboteert of verlamt, heeft veel uit te leggen aan zijn kiezers.