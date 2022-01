Roel Wauters is journalist bij De Morgen.

“Het lijkt L’école des fans wel.” Een Franstalige toppoliticus maakt de vergelijking met een Franse tv-show uit de jaren 80 waarbij kinderen hun grootste idool mochten imiteren. Op het einde van elke aflevering had iedereen gewonnen. Met de onderhandelingen over de energiefactuur draait het mogelijk daar op uit, zo suggereerde hij.

De btw op elektriciteit gaat omlaag, wat CD&V voorstelde. De accijnzen gaan wat later omhoog waardoor de overheid het energieverbruik slimmer kan sturen, een idee waar de groenen al langer mee spelen. Intussen blijven de kosten voor de overheid binnen de perken, wat de liberalen willen. En omdat het mogelijk nog even kon duren voor het hele systeem in voege zou treden, zou er een energiecheque van 100 euro voor iedereen komen, en zo zijn de socialisten content. Iedereen winnaar!

Alleen is de politiek geen Miniplaybackshow of Kinderacademie. Het voorstel bleek te mooi om waar te zijn, de nachtelijke vergadering woensdag leverde geen resultaat op.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) mag nog eens herkansen en kan maar beter met een resultaat komen. Veel mensen liggen wakker van de hoge energiekosten. De regering sleept met de voeten, terwijl de facturen in de bussen blijven vallen. De onvrede wakkert aan.

Voor De Croo is niet alleen daarom een cruciaal jaar aangebroken. Allicht wordt 2022 het eerste jaar waarbij de politieke agenda niet langer gedomineerd wordt door het coronavirus. Omgekeerd is het het laatste jaar dat nog volledig vrij is van kieskoorts. Vanaf het najaar van 2023 zal er lonkend gekeken worden naar 2024, waar er op elk niveau gestemd moet worden.

Het is dus nu of nooit. Alleen zijn de voortekenen opnieuw slecht. Na de mislukking van woensdag oordeelde De Croo de tijd nog niet rijp om meteen door te pakken met het energiedossier. Maar ook bij de andere dossier gaat het tergend traag.

Over arbeidsmarkthervormingen was er vorig najaar een principieel akkoord, gaande van de vierdaagse werkweek over het statuut van Uber-chauffeurs en Deliveroo-koeriers tot een soepelere regeling van avondarbeid in e-commerce. Alleen zit de concrete uitwerking alweer muurvast, vanwege de spanningen tussen liberalen en socialisten.

De pensioenhervorming van minister Karine Lalieux (PS)? Nadat ze haar plan in september liever eerst had voorgesteld in de pers, bleef het stil. Haar volgende stap is toelichting geven aan de topministers. Knopen doorhakken is voor veel later.

Een van de redenen waarom de Zweedse regering uiteindelijk vastliep waren de al te vage akkoorden waarover er achteraf vaak nog harder geruzied werd dan ervoor. Vivaldi lijkt voorlopig amper nog tot die eerste stap te komen: akkoorden sluiten. Toch is de tijd gekomen om beslissingen te nemen. Anders weten we waar Vivaldi in 2024 aanbelandt: op het einde heeft iedereen verloren.