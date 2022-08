‘De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen’: twee jongeren over de vraag of we allen meer aan energiebesparing moeten doen

In Italië worden openbare instellingen verplicht om hun airco te beperken tot 25 graden, verwarming wordt er gelimiteerd tot 19 graden. Zou ook onze overheid best gedwongen maatregelen invoeren, en moeten ook burgers dan verplicht bezuinigen op energie? Voorzitter van Jong N-VA Jeroen Bergers (21) en voorzitster van Jong Groen Paola Travella (26) geven hun mening.

Jeroen Bergers (Jong N-VA): ‘Mensen verbruiken geen energie voor hun plezier’

“De maatregelen die de Italiaanse regering afdwingt, zijn in mijn ogen een druppel op een hete plaat. Het probleem ligt voornamelijk aan de aanbodzijde: we hebben te weinig energie. Graag verwijs ik naar de recente uitspraken van premier Alexander De Croo (Open Vld), die zei dat we het de komende vijf tot tien winters ‘moeilijk’ zullen hebben. Als de regering de situatie zo slecht onder controle heeft, kunnen we de problemen niet oplossen door enkel aan de vraagzijde actie van de bevolking te verwachten. Ik vind het ook een rare gang van zaken. Je zou verwachten dat de regering na zo’n mededeling direct in crisisoverleg gaat om dit op te lossen, maar niets is minder waar. Uit cijfers blijkt dat Vlaamse gezinnen al 13 procent minder verbruiken dan vorig jaar. Mensen verbruiken geen energie voor hun plezier, hè. Zij die dat kunnen, zullen zelf wel zuiniger omgaan met energie.

“Het is zelfs ongepast om vanuit de overheid te verwachten dat de bevolking dit zal oplossen. We moeten de kerncentrales gewoon maximaal laten draaien, in plaats van ze te sluiten, zoals ze van plan zijn. Dat is toch de wereld op z’n kop? Waarom gaan we gascentrales bouwen als gas zo duur is? Tijdens een crisisoverleg zou de regering kunnen onderzoeken of het een optie is die productie tijdelijk weer op te starten. Er moet aan de aanbodzijde iets gebeuren, anders blijven we de speelbal van Rusland.

“We kunnen wél extra sensibiliseren rond energieverbruik, maar aangezien gezinnen al minder verbruiken, zie ik niet in waarom we nog individuele maatregelen moeten afdwingen. De Vlaamse regering maakte al 1 miljard vrij voor de renovatie van huizen. Nu is ook doortastend federaal beleid echt noodzakelijk. We moeten zonder dogma’s naar oplossingen zoeken. Ik ben student en mijn vrienden en ik merken dat de verwarmingskosten op onze studentenkoten de hoogte invliegen. Je merkt dat de energiecrisis echt iedereen treft. Net daarom moeten er effectieve maatregelen genomen worden en die kunnen niet meer gevraagd worden van de bevolking.”

Jeroen Bergers: 'Het is ongepast om vanuit de overheid te verwachten dat de bevolking dit zal oplossen.' Beeld ID/ Wouter Van Vaerenbergh

Paola Travella (Jong Groen): ‘We kunnen de verantwoordelijkheid niet op de schouders van de burger alleen leggen’

“We hebben in België al wat concrete acties waaraan burgers deelnemen, zoals Dikketruiendag, of autoloze zondag. Maar feitelijk zijn dat initiatieven om minder energie te verbruiken of om de stad leefbaarder te maken, en de luchtkwaliteit te verbeteren. Daar ben ik voorstander van en voor de burger zelf is ook het zeker een voordeel om de verwarming wat lager te zetten, maar ik vind niet dat we die verantwoordelijkheid volledig bij hen zelf kunnen leggen. En dit gaat niets aan de energieprijzen meteen veranderen, ook niet als het verplicht zou zijn.

“Als de overheid verplicht maatregelen zou proberen af te dwingen van burgers, denk ik dat ze spontaan in verzet gaan. Bovendien bestaat het energiebeleid ook uit verschillende luiken, zoals de productie, het transport en het verbruik. We zouden allemaal massaal minder met de auto kunnen gaan rijden, en een autoloze zondag of twee meer kunnen inlassen, maar het punt is dat we het meest kunnen winnen door huizen beter te gaan isoleren. Huizen verliezen enorm veel warmte. Ik hoop dus dat de Vlaamse regering daar nog meer op gaat inzetten en burgers zal ondersteunen om dat financieel haalbaar te maken. We winnen daar allemaal op langere termijn veel meer bij dan pakweg de verwarming verplicht wat lager te zetten of een dagje verplicht de auto niet te nemen.

“Ik kies dus voor een oplossing op lange termijn, omdat dat simpelweg ook werkt op korte termijn. Er is ook gewoon meer infrastructuur in ons land nodig voor energietransport. Er zijn momenteel bijvoorbeeld te veel beperkingen om op korte termijn iets te veranderen, zoals materiaaltekorten in de bouw. Mensen kunnen wel persoonlijke keuzes maken, en zelf beslissen of ze een airconditioning gebruiken, of hoe hoog ze in de winter hun verwarming opzetten, of om zelfs vaker een trui aan te doen. Maar dat zijn dingen die we altijd kunnen doen. Die beslissingen kunnen echt niet afgedwongen worden, vind ik. Ik blijf erbij dat we de verantwoordelijkheid niet kunnen leggen op de schouders van de burger alleen.”