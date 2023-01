De regering maakt de moeilijke maar juiste keuze om alle opties op tafel te houden om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Assadollah Assadi is een voorheen in Oostenrijk gestationeerde Iraanse diplomaat die in Duitsland werd opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de Iraanse oppositie in ballingschap in Frankrijk. Assadi werd uiteindelijk twee jaar geleden in België veroordeeld, samen met zijn in Antwerpen verblijvende medeplichtigen.

Wat als een ander Europees land het onderzoek en proces had gevoerd tegen deze Iraanse terreurcel? Het had, gezien de internationale context, perfect gekund. Zou onze landgenoot Olivier Vandecasteele dan ook onder valse voorwendselen zijn gearresteerd in Iran en na een schijnproces veroordeeld? Zeker is niets in dit verhaal, maar de kans is reëel dat het Iraanse regime dan minder geïnteresseerd zou zijn om zijn gijzelingstactiek uit te proberen op een Belg.

Dat wil niet zeggen dat ons land een strategische fout maakte door de verantwoordelijkheid op te nemen in dit terreurproces. Integendeel. Het proces-Assadi toont ons land als een rechtsstaat met onafhankelijke rechters die hun rechtspraak niet laten bepalen door geopolitieke overwegingen. Maar het geeft de Belgische staat ook wel de morele plicht zorg te dragen voor alle onderdanen die als pionnen geschaakt worden door een misdadig buitenlands regime. Onderdanen, zoals Olivier Vandecasteele.

Voor wie zuiver principieel naar de kwestie kijkt, zal het eenvoudig zijn. Die weigert elke onderhandeling met het Iraanse regime en weigert mee te spelen in het cynische schaakspel met gijzeling van onschuldige burgers. De consequentie van die houding zou dan wel kunnen zijn dat Olivier Vandecasteele nooit meer van de vrijheid proeft en een familie in doodsangst en peilloos verdriet achterlaat. Geopolitiek is nu eenmaal geen spel voor blozende of al te principiële maagden.

De Belgische regering maakte de moeilijke maar juiste keuze om alle opties op tafel te houden, inclusief onderhandeling en eventuele gevangenenruil met Iran. De gesprekken liggen stil omdat het Grondwettelijk Hof het ruilverdrag met Iran voorlopig blokkeert in afwachting van een definitieve uitspraak. In een rechtsstaat hebben we ons daarbij neer te leggen, maar als het verdrag wordt geannuleerd heeft ons land zo goed als geen hefboom meer om Vandecasteele vrij te krijgen.

Olivier Vandecasteele vierde deze week zijn 42ste verjaardag in een morsige cel in Iran. Zijn meest realistische vooruitzicht op dit moment blijft 40 jaar gevangenschap en 74 zweepslagen. Franstalige kranten startten een gezamenlijke solidariteitsactie, Amnesty houdt een mars, zijn foto hangt in Doornik en Brussel. Op het regime in Teheran zullen die acties geen enkele impact hebben. Maar ze kunnen de politieke verantwoordelijken in eigen land wel bij de les houden om alle mogelijkheden te blijven onderzoeken om Vandecasteele vrij te krijgen.

En wie meent dat Vandecasteele onvoorzichtig was door naar Iran af te reizen, mag hem dat hopelijk later zelf zeggen. Want dat zal dan betekenen dat de man weer vrij is. Dat is terecht de eerste prioriteit nu.