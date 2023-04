De redactie van ‘Terzake’ blies deze interne aangelegenheid op tot een nationale discussie over woke. Ik durf te betwijfelen dat het ook maar iets wezenlijks heeft bijgedragen

Of het nu gaat om foto’s en schilderijen in de Antwerpse Arenbergschouwburg of de aanstelling van een Brugs trajectcoördinator, lokale (politieke) meningsverschillen worden steeds vaker opgeblazen tot nationale materie. Bij voorkeur gekaderd binnen de schrikwekkende, internationale maar vooral onbestaande woketrend. Rechtse politici spinnen er garen bij. Nieuwsmedia staan erbij, kijken ernaar en maken de boel erger.

Vanzelfsprekend is terechte kritiek op de aanstelling van Dalilla Hermans, die de Brugse kandidatuur om in 2030 culturele hoofdstad van Europa te worden kracht moet bijzetten, welkom, mits haar professionele kwalificaties en/of de selectieprocedure met grondig bewijs betwist kunnen worden.

Maar de lastercampagne vanuit (uiterst) rechtse hoek, waarbij N-VA algauw een wel zeer gelijkaardig discours als dat van Vlaams Belang hanteerde, speelt op de vrouw en zet als hondenfluit de deur wagenwijd open voor racistische bagger.

De karaktermoord op Hermans baseert zich voornamelijk op uit de context gehaalde citaten uit een De Standaard-interview uit 2017, toen van de term woke in onze contreien nog geen sprake was. Het waren simpeler tijden.

Eigen parochie

De redactie van Terzake blies deze interne Brugse aangelegenheid dinsdagavond op tot een bredere, nationale discussie over woke, het modewoord van het moment om iedereen die anders denkt weg te zetten als ondefinieerbare en onzichtbare vijand van het vrije woord.

Aan de debattafel over het Brugse onderwerp: een Antwerpse burgemeester en partijvoorzitter die een boek schreef over woke en een Brusselse minister in de Vlaamse regering die zich steeds vaker profileert als tegenstander van het antiwokediscours. Beide heren hadden dus flink wat garen te spinnen bij het belichten van hun eigen standpunten. Ze preekten vooral voor eigen parochie en ik durf te betwijfelen dat het debat ook maar iets wezenlijks heeft bijgedragen tot het wederzijdse begrip over de zin en, vooral, onzin van woke.

Bovenstaand voorbeeld is illustratief voor hoe, in verwoede pogingen om de vinger aan de pols te houden voor wat leeft in de samenleving, nieuwsmedia dreigen te verzanden in het versterken van frames over woke. Het gebruik van termen als ‘wokebeweging’ impliceert dat er een georganiseerde vereniging van ‘wokers’ is die op algemene vergaderingen bepaalt wat (niet) gezegd wordt.

Redacties gaan te vaak mee in een dergelijk discours. Daardoor dreigen ze alleen maar bij te dragen tot het verder op scherp stellen van de spanningen, eerder dan hun taak te vervullen door onpartijdige duiding en nuance te brengen om de burger te informeren.

Terwijl er zeker ook voldoende voorbeelden van goede, beschouwende verslaggeving te vinden zijn, blijft waakzaamheid geboden. Eerder dan woke an sich kan de berichtgeving erover, zeker als die doorspekt is met politieke framing, veel nefastere gevolgen hebben voor de samenleving.