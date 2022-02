De reactie van universiteiten op seksueel grensoverschrijdend gedrag verschilt niet zoveel van die van John de Mol

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

In een ijzersterke getuigenis doorbreekt professor Sigrid Sterckx de stilte over seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit. Ze vertelt hoe ze 25 jaar geleden zelf te maken kreeg met wat ze “maandenlang extreem seksueel grensoverschrijdend gedrag” noemde vanwege een hoogleraar, en hoe ze vervolgens zelfs aan haar universiteit - de UGent - werd weggelachen als ‘non’ omdat ze daarover klaagde. Toen nieuwe klachten opdoken, bleek het oorspronkelijke dossier ‘verloren gelegd’.

Dat dit verhaal een kwarteeuw oud is, kan de geruststellende indruk wekken dat dit louter herinneringen uit een donkergrijs verleden zijn. Dat klopt niet helemaal. Veel recenter is het verhaal van een studente aan dezelfde universiteit die door een assistent benaderd werd met het voorstel examenvragen doorgespeeld te krijgen in ruil voor ‘iets anders’. Na klacht werd tegen de betrokkene een tuchtprocedure gestart. Twee jaar later is er nog altijd geen beslissing.

Dat verhaal doet dan weer denken aan het ophefmakende ontslag van een hoogleraar aan de Brusselse VUB na herhaalde klachten over grensoverschrijdend gedrag. Ook in dat geval gaat het om een uitruil van seksuele gunsten voor een goede beoordeling. Het ontslag, oorspronkelijk in alle discretie, kwam er twaalf jaar na de eerste klachten.

Dit zijn geen geïsoleerde incidenten, wel pijnlijke illustraties van een veel bredere cultuur van grensoverschrijdend gedrag, seksisme en machtsmisbruik. De omstandigheden zijn wat anders, maar aan de deftige universiteiten zie je een bijna-identiek patroon als in de jolige showbusiness. Waar mannen een machtspositie innemen ten aanzien van jonge vrouwen loert misbruik om de hoek.

Natuurlijk is de wereld aan het veranderen. Meldpunten, advies- en tuchtraden zijn geïnstalleerd. Nog maar eens blijkt hoe grensverleggend de #MeToo-beweging is geweest. Tot niet zo heel lang geleden kregen veel vrouwen te horen dat grensoverschrijdend gedrag er nu eenmaal bij hoorde. Wie ooit zelf aan de unief rondliep, weet dat er op zowat elke faculteit wel een verhaal was van een prof bij wie jonge vrouwen moesten uitkijken. Die tijd is gelukkig stilaan voorbij.

Toch zou het een vergissing zijn om te denken dat dit enkel over het verleden gaat. De verhalen aan de VUB en nu ook de UGent dateren van na #MeToo. De trage, defensieve reactie van de betrokken universiteiten dateert van nu. Nog altijd is de angst voor imagoschade groter dan de wil om klaarheid te scheppen en empathie voor de slachtoffers te tonen. Dat maakt de reactie van de universiteiten, als bakens van intellectuele verlichting, niet zo heel anders dan die van Talpa-baas John de Mol nadat de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland aan het licht waren gekomen. Ook hier geldt: neen, een meldpunt alleen is niet voldoende.