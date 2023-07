De radicale wake-upcall van ‘knapperd’ Pedro Sánchez heeft gewerkt bij de verkiezingen in Spanje

Een meerderheid met het extreemrechtse Vox komt er in Spanje niet, ziet Vincent Scheltiens, historicus (UA). De PSOE van premier Pedro Sánchez wist tegen de verwachtingen in winst te boeken, al is een nieuwe coalitie nog veraf.

Democratisch Spanje en bij uitbreiding Europa kunnen een zucht van opluchting slaken. De veelbesproken en gevreesde meerderheid van de rechts-conservatieve Partido Popular (PP) met het extreemrechtse Vox komt er niet. Voor wie zoals Theo Francken (N-VA) op Twitter het vel van de ‘samen een meerderheid’-beer al verkocht, is dit slecht nieuws. Voor wie vindt dat je best een regenboogvlag moet kunnen uithangen, dat de Catalaanse en Baskische talen gesproken en onderricht kunnen worden, dat volksnationalistische partijen een plek hebben in een democratie en dat hun leiders niet moeten worden opgesloten; voor wie weet dat liefde liefde is, dat er komaf moet worden gemaakt met geweld op vrouwen en dat er zoiets is als klimaatopwarming die, zeker in een uitdrogend land als Spanje, ingrijpend moet worden bestreden, is dat allemaal uitstekend nieuws.

Dat Vox haar hoge score van 2019 – 52 zetels – niet zou evenaren, werd correct voorspeld. Maar dat nam niet weg dat, ondanks dat aangekondigde verlies, de partij aan politiek gewicht had gewonnen. In plaats van politieke paria was ze inmiddels als gedoogsteuner, maar ook als coalitiepartner van de PP in gemeenten en drie autonome regio’s, aan de macht. Dat dit zich op nationaal vlak zou herhalen was dus de grote vrees. Maar voorlopig geen Meloni- of Orban-toestanden in Spanje. Om de titel van een edito te citeren dat ooit in deze krant door toenmalig hoofdredacteur Yves Desmet werd gebruikt: “Oef!”

De PP boekt een pyrrusoverwinning en metaforisch gesproken is haar leider, Alberto Núñez Feijóo, politiek dood. Isabel Ayuso, de PP-minister-president van de regio Madrid, werd op de verkiezingsavond aan het partijhoofdkwartier al luid toegejuicht. Dat belooft een verdere ‘trumpiaanse’ evolutie van de PP onder leiding van Ayuso, die eerder al partijleider Pablo Casado defenestreerde.

Het voorstel van Feijóo dat de grootste partij, zelfs zonder meerderheid, móét besturen is democratische quatsch. Om in een democratie te besturen moet je – al dan niet met gedoogsteun – door een meerderheid op de been gebracht worden. Overigens lapte Feijóo het recentelijk nog de socialisten die de grootste waren in de regio Extremadura door er zijn leidster te dwingen met Vox in zee te gaan om de PSOE in de oppositie te duwen.

Comebackkid

De grootste verrassing van deze verkiezingen is de geslaagde remontada van comebackkid Pedro Sánchez. Tegen de verwachtingen in boekt hij een lichte winst. De euforie aan Ferraz, het hoofdkwartier van de PSOE in de gelijknamige straat, liet zondagavond geen twijfel. Dansend op de muziek van Rigoberta Bandini’s hit ‘Perra’ (‘Teef’) begaven de socialistische ministers zich onder de aanhang. Een groter contrast qua inhoud en setting met extreemrechts kan je je in Spanje nauwelijks voorstellen.

De radicale wake-upcall van ‘El Guapo’ (de knapperd, zoals Sánchez in media wel eens genoemd wordt) om de verkiezingen te vervroegen naar hartje zomer heeft gewerkt. De desastreuze laatste campagneweek van Feijóo hielp ook: apert liegen, achtervolgd worden door je vriendschap met een drugsbaron, een lumbago veinzen maar wel een exclusief interview geven aan een Madrileens sportdagblad over de gewenste transfer van stervoetballer Kylian Mbappé naar Real Madrid terwijl je hovaardig afwezig blijft op het kopstukkendebat van de publieke zender... Tja.

De PSOE-winst situeert zich voornamelijk in Baskenland en in Catalonië, waar de socialisten meer stemmen halen dan de twee onafhankelijkheidsgezinde partijen (ERC en Junts) samen. Maar ook ditmaal komt Sánchez, net als in 2019, niet aan de nodige 176 zetels. Zijn beoogde junior regeringspartner, het linkse Sumar van minister van Werk Yolanda Díaz, boekte vier zetels minder dan voorganger Unidas Podemos. De gedoogpartners van 2019 – het ‘investituurblok’ – zullen elk, omdat ze verloren of omdat ze wonnen, hun prijs in ruil voor hun stem of onthouding verhogen.

Puigdemont

Wordt het Spaanse kabinet in België beklonken? Vanuit Waterloo kan de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont een hoge prijs vragen aan Sánchez in ruil voor de cruciale zeven zetels die Junts binnenhaalde en die voor Sánchez het verschil kunnen maken. Kingmaker Puigdemont, die vanop afstand zijn partij tracht te blijven sturen, kan zijn desiderata op tafel leggen. Die zijn nogal voor de hand liggend. Een nieuw maar ditmaal toegestaan onafhankelijkheidsreferendum naar het voorbeeld van wat de Britse conservatief David Cameron de Schotten toestond. Volledige amnestie voor de ex-gevangen leiders. En uiteraard ook de terugkeer van Puigdemont naar zijn heimat.

Maar of een Sánchez in de flow, met stilaan ook een Europese superstatus en dit tijdens het Spaanse voorzitterschap van de EU, bereid is op de knieën te gaan voor iemand die alle heil heeft bij Spaans-Catalaanse polarisering en van het conflict moet leven om zelf politiek relevant te zijn, is nog maar de vraag. Nieuwe verkiezingen wenken in dat geval.

Nog dit. In volle verkiezingscampagne poseerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in Boedapest trots met Vox-leider Santiago Abascal. Ze waren er samen bij hun inspirerende voorbeeld Viktor Orbán. Van Grieken, een politicus die met een separatistische partij Vlaanderen onafhankelijk wil maken, in warme steun voor iemand die dat soort partijen in zijn land buiten de wet wil stellen en hun leiders wil opsluiten. Wat verenigt hen dan als hun staatkundige projecten haaks op elkaar staan? Een politiek programma waarvoor de Spaanse kiezer in een ‘samen een meerderheid’-formule met extreemrechts zondag voor bedankt heeft.

No pasarán? Zoals acteur Carlos Bardem zondagavond aan zijn onlangs overleden moeder tweette: “Madre, te alegrará saber que no han pasado” (“Moeder, het zal je verheugen te weten dat ze er niet doorgekomen zijn”).