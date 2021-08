De QR-code is zó handig dat ik prompt vergat dat mijn grondrechten werden geschonden, haha!

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

We waren op een marché des producteurs in een onooglijk Frans dorpje; zo’n charmante avondmarkt waar je lokale lekkernijen koopt en ter plaatse laat bereiden, al dan niet op ietwat roestig ogende barbecues waarna men plaats neemt aan lange tafels, tussen vaak even roestig ogende locals, om een en ander met behulp van een fles rosé of twee soldaat te maken. Délicieux. Gulzig sloegen we onze waar in bij de kramen, gemondkapt en wel, maar toen we wilden doorsteken naar de verderop geposteerde eettafels, werd ons de weg versperd door een goedmoedige wijnbuik van de plaatselijke organisatie die ons hartelijk welkom heette en daarbij met een handzame scanner in het rond zwaaide. Plots viel ons op hoe iedereen om ons heen spontaan QR-codes tevoorschijn toverde, op papier of telefoon. Het zou toch niet? Maar ja hoor, het was zo.

Overal zijn blunders gemaakt in de corona-aanpak, of je nu in België, Nederland of elders woont. Naïviteit dan wel opportunistisch optimisme heeft tot inschattingsfouten geleid, en mensenlevens gekost. En als je mij anderhalf jaar geleden had gezegd dat de mens tegen de zomer van 2021 meerdere uitstekende vaccins zou hebben ontwikkeld én een systeem met vaccinbewijzen dat grensoverschrijdend zou werken als een tierelier, dan had ik je feestelijk uitgelachen. Sterker nog, dat heb ik ook gedaan.

Maar nu stonden we hier, met onze armen vol magret de canard en saucisse de Toulouse. Al drie weken op pad, twee landsgrenzen gepasseerd zonder één enkel officieel uitziend persoon van dichtbij te hebben gezien. En uitgerekend hier, en plein milieu de rien, werd ons in de wolk van sigarettenrook en de geur van verschraalde rode wijn die onze gastheer gul uitwasemde, gevraagd of wij konden bewijzen dat we waren gevaccineerd.

En verdomd, dat konden we. Welgemutst toonden we onze QR-codes. De wijnbuik scande ze en hop, we konden aan tafel. Wat een ongelofelijke prestatie van de mensheid, dacht ik, terwijl ik tussen al die vrolijk schransende Fransozen de fles ontkurkte. Wat een fénomenaal huzarenstukje. Mag weleens gezegd. Handig ook, bovendien, zo’n QR-code. Zo handig dat ik prompt vergat dat mijn grondrechten werden geschonden, haha!

Met name vaccintwijfelaars- en weigeraars hoor je er vaak over: het zelfbeschikkingsrecht, de juridische onderbouwing van coronamaatregelen, en andere belangwekkende principes. Maar nu ik hier zo zat, slurpend van mijn roseetje, drong de vraag zich op: wat zijn zulke principes waard wanneer je er keihard gebruiksgemak tegenoverstelt? Miljoenen Fransen lieten zich prompt vaccineren zodra Macron over de pass sanitaire begon. De Gazet van Antwerpen portretteerde vorige week vijf mensen die eerst geen vaccin wilden, maar nu alsnog overstag gaan want ja, toch wel praktisch.

In de eindfase van de vaccinatiecampagne zal menig ‘kritisch denker’ zo moeten kiezen tussen pragmatisme of principes en het is niet moeilijk te voorspellen welke kant het op zal gaan. In feite is dat op meerdere vlakken zeer dubieus, als je er even goed over nadenkt, maar eerlijk is eerlijk: mijn roseetje smaakte er niet minder om.