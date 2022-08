De privéjet is de draagstoel van deze tijd. Je voelt niet dat de wereld in brand staat als je voeten de grond niet hoeven te raken

Frederik De Backer is columnist. Zomerzaken verschijnt tot eind augustus wekelijks op vrijdag.

Hoeveel keer hebt u de privéjet deze zomer al van stal gehaald? Gewoon even de hangar uit gerold desnoods, voor een zeepje en een sponsje. De droogte kan mijn rug op, net als alles en iedereen overigens, ik land niet op Ibiza in een G700 waarop een reutelende behoeftige met zijn spichtige armemensenklauwtjes ‘vuil!’ in het stof heeft geschreven. Dan zet Niles maar een petje op tijdens het sproeien.

Ik heb niets tegen rijkelui, als ze maar ongelukkig zijn, zoals wij allemaal. Dan heb ik het niet eens over échte miserie, zoals hongersnood, de angst voor een bombardement of werken op een Borealis-werf. Nee, alledaagse kloterij, zoals niet weten of er straks nog drinkwater is, of gas, of benzine, of onderwijs, of een pensioen, of Beyoncé, of een bos, ergens. Als een leven met een wimper die maar niet uit je oog gewreven raakt.

Het gaat ons, gewone mensen, er niet om dat we genaaid worden; dat hebben we intussen al wel geaccepteerd. Het gaat ons erom dat wij niet de enigen willen zijn met een pijnlijke reet.

Het is augustus, wanneer gazetten in het beste geval worden aangewend voor het deppen van zweet van zíchtbare lichaamsdelen, dus de kans dat u het in zich heeft opgenomen – tenzij door al te enthousiast vegen – is klein: Groen wil een taks van minstens 3.000 euro op vluchten met een privéjet. Geen haan die ernaar kraait, want het is zomer en dan moet een land niet worden bestuurd. Even kakelen voor de vorm, om de kiezer op het hart te drukken dat men wel degelijk broedende is.

Misschien. Wellicht. Maar dat maakt het nog geen slecht voorstel. Wie het geld heeft om een privéjet te huren, bukt zich allang niet meer als hij op straat 3.000 euro ziet liggen. De opbrengsten van de taks zouden bovendien worden geïnvesteerd in alternatieven zoals de trein, die vijftig keer minder CO 2 per passagiersmijl uitstoot. Een kwartier in een privéjet, zoals Floyd Mayweather en onlangs nog Kylie Jenner hun innerlijke Marie Antoinette uitlieten, is immers goed voor 1 ton van dat goedje; vier uur het equivalent van wat een Europeaan in een heel jaar uitstoot. En wij maar in het donker kakken.

De privéjet is de draagstoel van deze tijd. Je voelt niet dat de wereld in brand staat als je voeten de grond niet hoeven te raken. Maar waarom stoppen bij privéjets? Een commercieel vliegtuig stoot tien keer minder uit, en dat is allemaal heel flink en zo, maar wel nog altijd 400 kilo CO 2 per uur. Per dag vinden wereldwijd 115.000 vluchten plaats, van gemiddeld twee uur. Kunt u tellen? Kerosine eindelijk eens gaan belasten zal misschien meer uithalen. Maar ja, de economie, de economie. De onzichtbare hand zou maar eens naast een stuiver moeten grijpen.

Ik heb in mijn leven twee vliegreizen gemaakt: naar Benidorm, als kind, en naar Birmingham, het Benidorm aan de Tame, voor het werk. Ik zou me niet hebben verhangen indien die vluchten waren geannuleerd. Dat eeuwige reizen altijd. Wat lossen twee weken Barcelona op dat een dagje Bokrijk niet kan? De 6(?!!) euro die u bespaart op die vlucht zal komende winter nog van pas komen.