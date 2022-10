De principiële weigering om met bepaalde bedrijven samen te werken moet even uitzonderlijk zijn als een officiële boycot van landen

Collega’s Jan Rosier en Gert Van Hecken vestigen terecht de aandacht op mogelijke problemen bij de samenwerking tussen universiteiten en industrie (Applaus voor samenwerking tussen universiteit en ‘big corp’ is – mild gezegd – misplaatst). Ze sprokkelen voorbeelden in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië, maar universiteiten zijn daar heel anders georganiseerd dan in Vlaanderen: zij worden er voluit door de private markt gefinancierd, met ook zeer hoge inschrijvingsgelden voor studenten. Dit leidt tot een verwevenheid die in concrete dossiers best wel problematisch is en lokt daar dus ook heel felle debatten uit. Zo zijn de banden tussen de fossiele industrie en deze private universiteiten er soms zo nauw dat van onafhankelijk onderzoek geen sprake meer is. De Universiteit van Cambridge, waarnaar Rosier en Van Hecken verwijzen, is overigens allesbehalve een goed voorbeeld van best practices. Belangrijke bedrijven zijn op de site van Cambridge University zelf gevestigd, en de verwevenheid met de industrie is er dan ook vele malen groter dan bijvoorbeeld aan Vlaamse universiteiten.

In de Verenigde Staten vinden we dezelfde toestanden als in het Verenigd Koninkrijk. Rosier en Van Hecken schrijven dat ‘big corp’ haar research er meer en meer laat financieren door universiteiten. Maar in Vlaanderen is alvast het tegendeel waar. Bij ons zit de sterkste stijging in research en development bij het bedrijfsleven, terwijl de Vlaamse regering overheidsgefinancierd onderzoek ook onderbrengt in Strategische Onderzoekscentra en Speerpuntclusters, naast de universiteiten.

Voet aan de grond

Wanneer we in dit debat voet aan de grond willen krijgen, dan moeten we niet lukraak voorbeelden van bad practices sprokkelen, maar het hebben over de Vlaamse universiteiten. Dit opiniestuk kan daartoe maar een heel beperkte aanzet zijn, want het is een heel complexe materie. Er zijn echter krijtlijnen waarbinnen moet worden overlegd en het is zeer de vraag of collega’s zoals Rosier en Van Hecken deze wel aanvaarden. Ze verdedigen impliciet een activistisch systeem van lijsten met bedrijven waarmee principieel niet kan worden samengewerkt. Janssen Pharmaceutica (nu J&J): nee. McKinsey: nee. ExxonMobil: nee. TotalEnergies: nee. Ineos: nee. BASF: nee. En ga zo maar voort. Deze vier laatstgenoemde bedrijven worden geciteerd in een context die best wel revelerend is. Het gaat dan concreet om de Kekule Lessencyclus aan de Universiteit Antwerpen, een even interessante als ‘onschuldige’ tweejaarlijkse lezingenreeks over actuele thema’s in de wetenschap en technologie.

Wat dus te denken van de stelling dat je geen enkele samenwerking mag aangaan met – bijvoorbeeld – de fossiele industrie? Je zou vanuit eenzelfde redenering ook lijsten kunnen opstellen van landen waarmee universiteiten onder geen enkel beding zouden mogen samenwerken.

Zwitserland

Samenwerken met de industrie houdt zeker grote risico’s in, en we moeten nadenken over de vraag hoe we problematische contexten bewaken en voorkomen. Transparantie is nodig, en het is zeker niet zo dat in Vlaanderen, anders dan blijkbaar in het (heel andere) Zwitserland, “overeenkomsten die de academische vrijheid van onderzoekers beperken, eerder regel dan uitzondering zijn”. Overigens, vertrouwelijkheid van onderzoek is soms noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat een bedrijf eigen vindingen of een interne doorlichting niet te grabbel wil gooien voor concurrenten.

Het lijkt me alvast dat de principiële weigering om met bepaalde bedrijven samen te werken even uitzonderlijk moet zijn als een officiële boycot van landen. Want blijft het, ondanks alle risico’s, niet een feit dat de kennis van universitair onderzoek het bedrijfsleven kan helpen om sneller naar meer duurzame en klimaatvriendelijke oplossingen te komen? De grootste effectiviteit en efficiëntie in het bestrijden van klimaatopwarming of het beschermen van biodiversiteit zit veel minder bij individuele burgers dan in het bedrijfsleven zelf: daar kunnen we het meeste resultaat boeken.

Samenwerking met de industrie is overigens ook een noodzakelijke bron van informatie en kennis voor universiteiten. Waarbij je van universiteiten een kritische basisattitude kan verwachten die mee samenhangt met het het feit dat daar technologische kennisontwikkeling kan worden ingebed in een ruimer kader, omdat daar per definitie ook ethische, politieke, filosofische en andere sociaal-humane inzichten op de werkvloer circuleren.

Het basisbeginsel van waaruit we het debat in en met Vlaamse universiteiten aangaan, moet wel het volgende zijn. Het mensenrechtencharter dat de Vlaamse universiteiten toepassen, gaat ervan uit dat we samenwerking met instellingen uit andere landen evalueren op het niveau van de projecten zelf. Welnu, dit beginsel moet ook gelden voor samenwerkingen op bepaalde domeinen: we evalueren project per project. Waarbij we ook ongemakkelijke realiteiten, zoals thans de oorlog in Oekraïne, helaas niet uit de weg zullen kunnen gaan.