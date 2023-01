De politieke lastminuteloodgieterij biedt geen echte oplossing voor concertzalen als Fuse

Amelie Lens. Charlotte Adigéry. Charlotte de Witte. Behalve dat ze alle drie vrouwen zijn, hebben ze ook het volgende gemeen: ze begonnen hun prille carrières ooit in kleine clubs en zaaltjes waar ze, om het met een dooddoener te omschrijven, de kunst leerden om voor een publiek op te treden.

Een ‘dooddoener’ is ook de buurman van de Brusselse nachtclub Fuse gebleken.

Fuse opende in april 1994 de deuren en koos vanaf dag één om het toen nieuwe muziekgenre techno wekelijks te programmeren. Tot afgelopen weekend diende de club nooit te sluiten. Fuse ligt pal in de drukke Marollenwijk, in hartje Brussel. Buren heeft de club altijd al gehad, ook toen het in de jaren zeventig en tachtig een club voor Spaanse muziek was.

In 2014 werd een van de aanpalende woningen verkocht. Vandaag, na een aanslepende klacht die in 2015 begon, zijn de bijkomende maatregelen die de Brusselse milieudienst heeft opgelegd onwerkbaar gebleken om de club verder open te houden. Dit na zeven jaar van zware investeringen en pogingen om met de buur tot een vergelijk te komen.

Het siert de Brusselse politici dat ze Fuse nu in allerijl proberen te redden, maar dat het zeven jaar heeft moeten aanslepen en tot een sluiting diende te komen valt bezwaarlijk goed bestuur te noemen. Dit soort van politieke lastminuteloodgieterij is geen structurele oplossing voor alle concertzalen en clubs die met dezelfde problematiek worden geconfronteerd.

Het wordt dringend tijd dat in alle drie de gewesten het agent of change-principe ingevoerd wordt. Dit principe houdt in dat als iemand een pand koopt of bouwt in een gebied waar reeds een concertzaal of club aanwezig is men enerzijds de toekomstige bewoners en investeerders voldoende moet informeren en dat anderzijds de bouwheer/eigenaar de overlast wegneemt. In het geval van Fuse: de buur die een huis naast een bestaande club koopt zorgt meteen voor de nodige isolatie. Dit kan op velerlei manieren worden uitgewerkt: een deel van de kosten betaalt de club zelf of men voorziet een voorkooprecht.

Fuse betaalde alle werken tot nu toe, maar het mocht niet baten.

Zonder een agents of change-principe dat clubs en concertzalen beschermt is het niet ondenkbaar dat iemand met slechte bedoelingen of een economisch belang op deze nogal listige manier de sluiting van een zaal of club kan bekomen.

De Britten beseffen allang het economische belang van small venues. Kleine artiesten worden groot. Die stellen net zoals Amelie en de twee Charlottes inmiddels een batterij aan mensen tewerk (agenten, managers, socialemediateams, podiumontwerpers…). En als het niet om de centen te doen is, wanneer kunnen we in dit land muziek als échte kunstvorm de bescherming geven die ze verdient? De veelal ongesubsidieerde clubs waar artiesten voet aan de grond krijgen zijn essentieel. Als de overheid dat niet wil inzien, dan maakt ze zich mee schuldig aan de trage dood van de Belgische muziekscene.