De politiek dreigt van het abortusdebat alles te maken wat het absoluut niet mag zijn. Een ordinaire tapijthandel

Ann Van den Broek is journalist.

Het blijft verbazen, hoe gesprekken rond abortus zo vaak bovenal gefocust zijn op de levensvatbaarheid van de vrucht, en slechts in mindere mate op de levenskwaliteit van de persoon die de vrucht draagt - en die van de eventuele partner. De personen die al een leven hebben, die aangeven dat, als ze deze ongewenste zwangerschap moeten doorzetten, dat leven onhoudbaar zal worden. Met alle gevolgen van dien ook voor dat ongeboren leven.

Het is precies daarom dat vrouwenbewegingen en abortuscentra pleiten voor het verlengen van de abortustermijn. Omdat de huidige twaalfwekengrens vooral de mensen treft wier handen al onder de blaren zitten. De kwetsbaarste groepen die niet de middelen hebben om de grens met Nederland over te steken, waar de termijn achttien tot twintig weken is, en ze wel de gezondheidszorg kunnen krijgen waar ze nood aan hebben.

Het is een nagel die ondertussen tot diep in de groeven van de houten banken van het parlement geklopt is, maar die toch het papier nog eens mag halen: het uitbreiden van de abortuswet zorgt niet per se voor meer abortussen, maar voor meer veilige abortussen.

Natuurlijk is er nood aan regels. En dan hebben we het niet over de grote bekommernis van Vlaams Belang: alsof iedereen die op een meisje gehoopt had en een jongen verwacht, abortus nu massaal als een makkelijke uitweg gaat zien. Maar dit debat gaat wel recht naar de kern van wellicht het belangrijkste waar we ons als samenleving over te buigen hebben: hoe waarborgen we het welzijn en de veiligheid van mensen, geboren of ongeboren?

In dit geval: hoe zorgen we ervoor dat er voldoende ondersteuning is voor mensen die ervoor kiezen om ouders te worden, die hun kind naar de opvang en naar school willen sturen, en vervolgens alle kansen willen kunnen bieden? En hoe zorgen we ook voor mensen die er (nu) niet voor kiezen om ouders te worden, die een ongewenste zwangerschap ongedaan willen laten maken?

In de praktijk komt het debat nu al enkele jaren steeds neer op één getal. Tot hoeveel weken mag er ingegrepen worden? Ook dinsdag in het parlement was het van dat. De personen achter de problematiek zijn in de debatten niet het focuspunt, wel hoe oud de foetus mag zijn. Experts menen dat de grens voor abortus opgetrokken kan worden tot achttien à twintig weken.

Wil dat zeggen dat die experts per definitie blindelings gevolgd moeten worden? Natuurlijk niet. Het is niet omdat iets wetenschappelijk kan, dat het ook wenselijk is. Argumenten van tegenstanders hebben bestaansrecht. Het dossier is veel te belangrijk om niet tot een maatschappelijk breed gedragen beslissing te leiden. Maar oekazes zoals cd&v met hun ‘veertien weken, te nemen of te laten’, instant daarop schieten in even absolute termen zoals Groen en Vooruit, of er godbetert een ander dossier aan koppelen zoals Open Vld met een link naar euthanasie: het dreigt van dit debat alles te maken wat het absoluut niet mag zijn. Een ordinaire tapijthandel.

Zoveel vertrouwen in de politiek hebben we nog, dat we geloven dat geen van de parlementairen er dat expres van wil maken. De bewijslast ligt bij hen.