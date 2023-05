De politie zorgde dat Charles III vooral niet hoefde te zien dat er in de echte wereld mensen leven die de monarchie achterhaald vinden

Douglas De Coninck is journalist.

Het gebeurde aan Trafalgar Square, een paar stops verwijderd van metrostation Hyde Park Corner. Met zijn Speakers’ Corner waarover toeristen dagelijks te horen krijgen dat iedereen hier vrij zijn of haar mening mag verkondigen over om het even welk onderwerp. Want in dat grote fiere Britse rijk zijn meningen vrij. Slechts twee gespreksthema’s zijn op Speakers’ Corner verboden: de Britse koninklijke familie en het omverwerpen van de regering.

Als je dacht dat dat laatste humor was, dan dacht je dus mis. Twee uur voor koning Charles III in Westminster Abbey zo plechtig als mogelijk zou zweren om tot aan zijn dood de rechten en vrijheden van al zijn onderdanen te zullen verdedigen, bleek één daarvan plots te zijn opgehouden te bestaan. Het recht op het vreedzaam uiten van de opinie dat machtsuitoefening op basis van eerste geboorterecht niet strookt met de principes van een democratie.

Het enige waar Graham Smith, de voorman van de actiegroep Republic, net voor zijn arrestatie op kon worden betrapt, was het uitdelen van wat drankjes en het verplaatsen van protestbordjes uit een gehuurde bestelwagen. Nog voor één ervan omhoog kon worden gestoken, werden Smith en de rest van zijn groep gehandboeid afgevoerd. Op de vraag waarom, kregen enkelen als antwoord: “Dat zullen we je wel vertellen nadat we jullie wagen hebben doorzocht.” In een video van een andere arrestatie hoor je een Londense agent zeggen: “Hier ga ik geen gesprek over aan. Ze zijn gearresteerd, einde verhaal.”

Langs een deel van het koninklijke parcours waar het aantal republikeinse of andere manifestanten te sterk was aangegroeid om nog tot arrestaties te kunnen overgaan, nam de politie enkel megafoons in beslag en trok ze kunstmatige muren op. Zodat Charles III vooral niet zou hoeven te zien of horen dat er in de reële wereld ook mensen leven die de monarchie achterhaald vinden.

In totaal werden 52 mensen gearresteerd zonder enige indicatie dat zij enige Britse wet zouden hebben overtreden. Volgens Republic was vooraf met de ordediensten vergaderd om duidelijke afspraken te maken over wat op deze bijzondere zaterdag mogelijk was en wat niet en werden die door de manifestanten rigoureus nageleefd. Het moet zowat de eerste keer zijn dat Amnesty International vanuit Londen in een boodschap aan de bewindvoerders in Londen op moet attenderen dat “vreedzaam protest tot de internationaal geldende mensenrechten behoort”.

Het was de context, zo verdedigde de Londense politie zich achteraf in een mededeling: “Deze kroning is een eens-in-een-generatie-evenement en dat was onze basisoverweging.”

Het valt te hopen dat ‘eens-in-een-generatie' snel mag worden opgeborgen als wegwerpargument. Elk ongewoon evenement heeft het potentieel om een unieke gebeurtenis te worden voor de generatie die er getuige van is. Van protest tegen de oorlog in Moskou tot de Olympische Winterspelen in Peking, laatst. Daar werden journalisten tijdens hun live-verslag weggetrokken door agenten. In Moskou en Peking hebben ze dan ook geen Speakers’ Corner.