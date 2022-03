Julie Cafmeyer is columnist.

Twee weken geleden, toen Rusland Oekraïne binnenviel, schreef ik een column met de openingszin: ‘Aangezien ik vandaag geen zin heb om de wereld van enige commentaar te voorzien, stel ik voor om een taart te bakken.’ Wat daarna volgde was het recept van een cheesecake. De column heeft de krant niet gehaald. Mijn eindredacteur belde me op en zei dat de lezer zou afhaken, we leefden in oorlogsdreiging, ik mocht de lezers niet onderschatten.

Misschien was er inderdaad iets mis met mijn column, kwam ik onverschillig, naïef en wereldvreemd over. En toch wringt er iets. Het idee van mijn column had wel een punt.

De plotse oorlog overweldigde mij zo dat ik mezelf en de lezer afleiding wilde bieden. Een taart als vorm van troost. Dit recept werd uiteindelijk gecensureerd. Ik had de tekst op mijn website kunnen plaatsen, maar ik vond dat de column pas betekenis kreeg op pagina twee in de krant. Niet alleen om afleiding te bieden, maar ook om de kwetsbaarheid van een columnist te tonen. Een columnist die in shock is, en toegeeft dat ze niet in staat is om over de huidige toestand van de wereld te schrijven. In plaats daarvan biedt ze verstrooiing. Voor iedereen die in de war is, bang is, aan iets anders wil denken. Dat was ook waar mijn eindredacteur over struikelde, hij zei dat pagina twee een te prominente plek is voor een recept tijdens oorlog.

Was het als columnist mijn taak om meteen iets te vinden van de Russische inval? Moest ik mijn medeleven betuigen? Moest ik de lezer overtuigen dat ik voldoende empathie en intelligentie bezat om deze crisis te duiden? Of ben ik er als columnist om de kantjes ervan af te lopen? Ben ik pas echt goed bezig als het schuurt, als mijn eindredacteur me elke week belt met de vraag of mijn column wel gepast is? Ruimte nemen om kritisch te zijn, te twijfelen, het niet te weten.

Walter Zinzen schreef over de vluchtelingenproblematiek in De Standaard: ‘Waarom Oekraïners wel en Syriërs, Iraki’s en Afghanen niet?’ Hij stelt dat Syriërs net zo goed slachtoffer van Russisch geweld zijn als de Oekraïners, maar dat ze niet op hetzelfde medeleven kunnen rekenen. Kunnen wij alleen maar solidair zijn met mensen ‘zoals wij’? Of kunnen we aan mensensmokkel een einde maken, zodat voortaan elke vluchteling als mens wordt behandeld? Is het Westen moreel superieur? Aan welke oorlogen zijn zij (on)rechtstreeks schuldig? En hoe is het leven voor de Russen die in dictatuur leven, maar toch sancties opgelegd krijgen? En ja, Poetin is een destructieve gek. Maar hoe komt het dat die destructieve gek het lot van de wereld bepaalt? Zoveel dingen die ik niet weet.

Om die reden wilde ik me terugtrekken in de keuken, en een taart bakken.