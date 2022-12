De pijnlijke onthulling van De Croo’s ‘Whatsappgate’? Het haastwerk waarmee een begroting tot op het einde door elkaar gehusseld wordt

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Jazeker, de onthulling van de whatsappconversatie onder kabinetsexperts over de betwiste federale begroting voor volgend jaar is wel degelijk bijzonder relevant. Zij het misschien niet om de reden die de oppositie denkt of wenst.

Want of de premier het parlement en het volk belogen heeft en wel degelijk zijn goedkeuring heeft gehecht aan het begrotingsontwerp dat staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) haar mandaat kostte? Dat valt niet af te leiden uit de door Knack onthulde discussie. Dat is een gevalletje van welles of nietes. De vroegere medewerkers van mevrouw De Bleeker en de oppositie lezen in een geappte “oké” expliciete goedkeuring, de premier zegt dat het over wat anders gaat.

Maar ook als je de interpretatie van de eerste minister volgt, ziet het eindbeeld er voor hem en de regering niet te best uit. Want dan is er in de Kamer een begroting ingediend waarbij op het allerlaatste moment nog wijzigingen aan de tekst zijn aangebracht, na een discussie via WhatsApp. Even nagaan of dat betekent dat ook de cijfertabellen consequent aangepast moeten worden. Oeps, vergeten. Even nadenken of dan ook een gecorrigeerde versie aan de Europese Commissie bezorgd moet worden? Oeps, vergeten.

Dit is de echt pijnlijke onthulling van ‘Whatsappgate’. Het haastwerk waarmee een rijksbegroting, toch de belangrijkste ontwerptekst van het regeringsjaar, op het einde nog door elkaar gehusseld wordt. Dat moet vroeg of laat wel tot accidenten leiden. Meer nog, het heeft nu tot een accident geleid.

Het is iets te makkelijk om de schuld daarvoor bij de vroegere staatssecretaris en haar kabinet te leggen. Dit broddelwerk is de verantwoordelijkheid van de hele regering. Het is tekenend voor een bestuurscultuur waarin uitstel van besluitvorming tot het allerlaatste moment de norm is.

Er is nog altijd te veel tolerantie voor die politieke cultuur. Een cultuur van onderhandelingen die de klok rond voortgaan en van begrotingsteksten die bediscussieerd worden tot letterlijk het uur voor de premier naar de Kamer moet en de tekst naar de drukker. Het is nefast voor de gezondheid van de betrokkenen en het is nefast voor de kwaliteit van het beleid. Dat is al vaker gezegd en het is nu bewezen.

En dan nog iets. Vooruitgang valt niet te stoppen, dus kun je er moeilijk wat op tegen hebben dat ministers en kabinetten ook converseren via ‘nieuwe’ media. Maar dan moeten we wel consequent zijn. Als WhatsApp voortaan deel uitmaakt van de communicatiemiddelen in de regering, dan moeten de conversaties ook zo behandeld worden. Ministers en kabinetsleden horen dan te weten dat wat ze regelen per sms, WhatsApp of desnoods via Facebook Messenger even officieel tot de besluitvorming hoort en dat die communicatie met evenveel ernst gearchiveerd moet worden en met evenveel transparantie beschikbaar gehouden.

Meer ernst bij de opstelling van de begroting, meer ernst bij het gebruik van nieuwe media. Dat is waar de bevolking recht op heeft na ‘Whatsappgate’.