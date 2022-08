‘De perceptie in het zuiden van het land dat er in feite maar één extreemrechts blok in Vlaanderen is, is zeer juist gezien’

Glazen kooi

De verdachten in het terreurproces van de eeuw worden in een glazen kooi geplaatst, maar volgens hun advocaten is dat “mensonterend”.



Aanslagen plegen op onschuldige burgers, is dat dan niet “mensonterend”? Zouden die advocaten niet beter eens flink nadenken voordat ze zulke uitspraken doen?

P. Van Wambeke, Oostende

De voltooiing van Vlaanderen?

In zijn boek Op zoek naar een natie concludeert professor Lode Wils dat politici die “de voltooiing van Vlaanderen” willen, eigenlijk de grootste ramp over Vlaanderen zullen afroepen.

Uitgerekend Bart De Wever is inderdaad goed op weg om die onheilspellende profetie waar te maken, en om zodoende niet alleen zichzelf en zijn partij, maar onze hele samenleving in de vernieling te rijden. Zeker als hij na 2024 met zijn geestesgenoten van het Vlaams Belang de plak zou kunnen zwaaien over Vlaanderen.

De perceptie in het zuiden van het land dat er in feite maar één extreemrechts blok in Vlaanderen is met twee partijen, N-VA en Vlaams-Belang (zie de jongste column van Alain Gerlache: ‘Zonder radicale breuk met extreemrechts maakt N-VA in 2024 geen enkele kans op communautair akkoord’), is zeer juist gezien.

Stephaan Taccoen, Brugge

Burger-strijder

Jonathan Holslag gaat de didactische weg op met zijn jongste essay. Hij reikt de “burger-strijder” welgeteld zeven “wapens” aan om deze weerbaar te maken “in de woeste rivier van de wereldpolitiek” want “de voorbije generaties politici hebben verzaakt aan hun verantwoordelijkheid”.

Zijn raadgevingen doen bleekjes denken aan zowel het tekstboek van Nikolaj Boecharin, die in 1919 Het abc van het communisme uitbracht als leerstof voor het Russische proletariaat, als aan Gramsci’s theorie van de passieve revolutie om een proces op gang te brengen waarin een sociale groep geleidelijk de macht verovert zonder het sociale weefsel te verbreken maar het gradueel te wijzigen in de gewenste vorm. Een passieve revolutie kan evenwel ook naar het fascisme leiden zoals dit wordt bevestigd door de politieke actualiteit.

Holslag legt treffend de kwalen bloot van deze tijd, maar zijn raadgevingen klinken te braaf academisch voor het vormen van een politieke avant-garde. Als de strijd mislukt kan men het nageslacht toch vertellen dat men het heeft geprobeerd, stelt Holslag. Met een wollig samengesteld arsenaal van wapens is de nederlaag evenwel evident.

Roger Vyverman, Ninove