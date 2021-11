De partner, het kind, het huis. Alles wat daarbuiten valt, voelt niet als echt leven

Julie Cafmeyer is columnist.

Esther Perel, een Amerikaanse therapeute, was enkele weken geleden te gast in de Antwerpse Stadsschouwburg. De televisiezender Canvas had me gevraagd of ik samen met andere bekende en minder bekende mensen een vraag wilde stellen.

De vragenronde werd nadien uitgezonden en is te bekijken op vrt.nu. Althans dat denk ik, ik durf niet te kijken omdat ik me schaam voor de uitzending.

Elke keer als ik meedoe aan een media-event waar ik de regie uit handen geef, transformeer ik tot een hulpeloos wezentje, goedlachs en gewillig, op zoek naar goedkeuring voor wie ik ben. Achteraf word ik dan elke keer opnieuw overspoeld door zelfhaat. Dat was deze keer niet anders.

Mijn vraag aan Esther: “Sommige mensen beweren dat ze altijd op de foute vallen. Een patroon waaruit ze niet lijken te ontsnappen. Geloof jij dat mensen hun leven lang voor de verkeerde kunnen kiezen? Of is het een bijgeloof waaruit je je kan bevrijden?”

De presentator vroeg of mijn vraag autobiografisch was. Het publiek begon te lachen. De sfeer zat erin. Esther werd in Antwerpen ontvangen alsof ze een goeroe was. Onze bevrijder die ons allen zal leren beminnen, die ons de vaardigheden geeft voor een bevredigend liefdesleven.

Ik grapte dat ik wilde doen alsof mijn vraag over iemand anders ging, maar dat het bij deze mislukt was. De zaal begon nog harder te lachen. Ik kreeg een applaus omdat ik in het openbaar durfde toegeven dat ook mijn liefdesleven een fiasco was.

Achteraf bekeken vond ik mijn mop vreemd. Ik vind niet per se dat ik altijd op de foute val. Ik geloof niet in de juiste of de foute. Ik geloof in een patriarchale structuur die ons wijsmaakt dat er juiste en foute partners zijn omdat er maar één model voor een relatie wordt aangereikt.

Monogame relaties met kinderen.

Ik geloof dat zowel vrouwen als mannen ten onrechte denken dat ze het fout doen. Je probeert aan de verwachting te voldoen van de partner, het kind, het huis. Alles wat daarbuiten valt, voelt niet als echt leven. Vanuit dat waardeloze gevoel voelt je leven verkeerd aan.

Ik wilde dat Esther met mij zou uitdiepen waar het woord ‘fout’ voor staat. Esther die mij toeschreeuwt dat ik mezelf niet naar beneden moet halen omdat ik niet in een klassieke relatie zit. Ester die alternatieve routes uitstippelt voor vrouwen die alleen zijn.

Esthers antwoord: Vrouwen die beweren dat ze altijd op de foute vallen, zijn een typisch voorbeeld van vrouwelijk narcisme. Ze geloven dat zij hem wél zullen veranderen. “Dit zijn de schitterende aspecten van vrouwelijk narcisme. Jij denkt dat jij anders bent dan de anderen die voor die onzin vallen.” Oké. Vrouwelijk narcisme dus. Hoe ik verder leef met deze glorieuze diagnose, vertel ik in mijn volgende column.