De partijen in de Vlaamse regering leven al een poos in de wetenschap dat het in 2024 voorbij is

Jeroen Van Horenbeek is politiek journalist.

Willen ze het zelf nog? Willen N-VA, cd&v en Open Vld samen nog iets maken van Jambon I? Anderhalf jaar voor de verkiezingen is dat dé vraag.

Weet: in anderhalf jaar kan nog ontzettend veel gebeuren. Kijk maar naar het Verenigd Koninkrijk. Een baby van vier maanden oud heeft er intussen al twee monarchen, drie premiers, tig ministers en een wilde rit langs de financiële afgrond meegemaakt. Maar in anderhalf jaar kan ook helemaal níks gebeuren.

De komende weken staat Jambon I voor moeilijke beslissingen in vier groene sleuteldossiers: de pachtregels, Ventilus, het stikstofakkoord en het nieuwe mestactieplan. Tegen de jaarwisseling zal zo duidelijk worden welke kant het opgaat met de centrumrechtse regering. Herleeft ze of belandt ze in een coma?

Het kan dat N-VA, cd&v en Open Vld het finaal eens raken over de aanpak van het stikstofprobleem. Dat cd&v, tegen haar eigen burgemeesters in, de bouw van Ventilus steunt. Dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en cd&v-voorzitter Sammy Mahdi plots wel hetzelfde denken over de toekomst van de Vlaamse landbouw. Dat Gwendolyn Rutten door haar eigen partij wordt aangemaand om haar aanvalslust tegen Demir wat te matigen. Dat de boeren straks terugdenken aan Jambon I als veruit de beste Vlaamse regering ooit.

Het kan allemaal - op dat laatste na misschien. Of het ook zover komt, dat is nog een heel andere zaak. Hiervoor lijkt de samenhang tussen N-VA, cd&v en Open Vld vandaag te klein. Voor deze centrumrechtse deconfiture zijn een heleboel redenen te geven, maar een van de voornaamste is dat de partijen al een poos in de wetenschap leven dat het in 2024 voorbij is. Als de verkiezingsuitslag het enigszins toelaat, zal in Vlaanderen dan een andere coalitie worden gevormd.

N-VA, de drijvende kracht achter het centrumrechtse verhaal het voorbije decennium, wil haar heil elders zoeken. Voorzitter Bart De Wever heeft nog een eitje te pellen met Open Vld. Demir wil zo snel mogelijk van cd&v af. Liever vandaag dan morgen. En als N-VA haar communautaire droom wil waarmaken, kan ze federaal niet om PS heen. En Vlaams dus niet om Vooruit.

De Vlaamse minister-president maakt zich intussen onzichtbaar. Jan Jambon (N-VA), die de voorbije jaren vaak het belang van zijn regering voorrang gaf op dat van zijn partij, moet het met klamme handjes aankijken. Het is aan hem om nu beslissingen door te drukken, maar na zijn afgang bij de Septemberverklaring beseft hij wellicht ook: falen kan zomaar. Een regering lijkt nooit écht te zullen vallen, tot ze er pardoes toch ligt.

Jambons idee om van zijn eerste termijn als minister-president een periode van economische bloei te maken, is sowieso al brutaal gesaboteerd door het coronavirus en de Russische invasie van Oekraïne. Het beste waar hij nog op kan hopen, is te boek gaan als een behoedzame crisismanager en hervormer. Maar als er niks meer beweegt in het laatste anderhalf jaar van zijn termijn, lijkt ook dat ijdele hoop. Heeft hij dan beter gedaan dan Geert Bourgeois, de ‘grijze muis’ die onder lichte dwang moest verhuizen naar Europa?

De kans lijkt reëel dat Bourgeois in 2024 zijn politiek pensioen aankondigt. Schrik niet als Jambon hem nog eens mag/moet opvolgen.