De parlementaire ziekteregeling dient niet om politici die de publieke druk willen ontlopen van een levensonderhoud te voorzien

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Het zou een schromelijke overdrijving zijn om het groeiende wantrouwen van burgers in hun verkozen vertegenwoordigers op rekening te schrijven van Sihame El Kaouakibi alleen. Maar we onderschatten het desastreuze effect van de kruisweg die mevrouw El Kaouakibi en haar omgeving zelf van haar zekere politieke einde maken toch maar beter niet. Dit is geen fraai schouwspel.

Politici zijn ook maar mensen. Ze kunnen net als eender wie geplaagd worden door ziekte of mentale muizenissen. Het is dan ook goed dat er ook voor verkozenen een ziekteregeling bestaat, die hen in staat stelt hun afwezigheid te overbruggen zonder bijkomende financiële zorgen.

Het is, eerlijk gezegd, wel een genereuze regeling die de politici bedacht hebben voor hun eigen ziekteverzuim. Maar goed, onafhankelijkheid mag wat kosten. Wranger wordt het wanneer een politicus uitvalt omdat ze dreigt te bezwijken onder de druk die ontstaan is doordat het zelf geschapen beeld van succesvol ondernemerschap gebouwd blijkt op een boekhoudkundig moeras.

Nogmaals: men kan er begrip voor opbrengen dat Sihame El Kaouakibi nu de moed of de kracht niet heeft om in het parlementaire halfrond voor het voetlicht te treden. Maar de parlementaire ziekteregeling dient niet om politici die het publieke oog willen ontlopen toch van een overigens royaal levensonderhoud te blijven voorzien.

Volksvertegenwoordiging is per definitie een publiek ambt: het is een mandaat dat je van het publiek krijgt. Wie die taak niet meer aankan, om gelijk welke reden, rest de mogelijkheid het mandaat terug te geven aan het volk. Dat is geen schande. Tal van politici gingen Sihame El Kaouakibi vooraf en zochten en vonden elders meer professionele voldoening. Het wordt pas een schande wanneer iemand zich vastklampt aan een mandaat dat niet meer wordt ingevuld.

Context is alles. De discussie over het ziekteverzuim van een politicus komt op een moment waarop de Vlaamse en federale regering een versnelling hoger schakelen in het weer activeren van langdurig zieke werknemers. Het minste dat je daarvan kan zeggen is dat die activering gepaard gaat met meer daadkracht en minder schroom dan wanneer een politieke ‘job’ in het geding is. Dat verschil valt moeilijk uit te leggen.

Hopelijk trekken de collega-politici dan ook lessen uit deze onverkwikkelijke affaire. Of het nu gaat om ministers die na hun ontslag recht behouden op door de staat betaalde persoonlijke medewerkers, over royale uittredingsvergoedingen of over een onaangepaste ziekteregeling: telkens weer blijken politici strenger voor het volk dan voor zichzelf. Niemand vraagt dat politici het statuut van een bedelmonnik aannemen. Maar met een beetje empathie voor burgers van wie gevraagd wordt dat ze op niet te veel loonsverhoging moeten rekenen, langer moeten werken en minder ziek moeten worden, is toch ook niets mis.