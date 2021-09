‘De Overpoort is niet langer een ‘studentenbuurt’ zoals velen die kennen uit hun eigen studententijd’

Als buurtbewoner van de Gentse Overpoort heb ik met veel aandacht de reportage over de Overpoort gelezen (‘Niet de cafégangers zijn veranderd, wel de omwonenden’: rellen in Overpoort zorgen voor discussies, DM 25/9). De vraag waarover het gaat is of de evolutie van de buurt niet op een punt gekomen is waarop het wenselijk is dat deze wordt bijgestuurd. Of de balans niet te veel is doorgeslagen naar enkel nachtleven.

Het Gentse stadsbestuur vindt een bijsturing alvast wenselijk, leid ik af uit wat Thomas Dierckens (woordvoerder van Gents burgemeester Mathias De Clercq) zegt. Het stadsbestuur is enkele jaren geleden reeds gestart met de voorbereiding van een masterplan ‘Overpoort 2.0'. In dit kader werd in 2018 door BUUR, in opdracht van het stadsbestuur, een studie uitgevoerd op basis waarvan een aantal mogelijke toekomstscenario’s werden uitgewerkt.

Ik kan Stijn Oosterlynck (stadssocioloog UAntwerpen) alvast geruststellen. Het weerhouden scenario beoogt geen drastische omslag, maar streeft naar een evenwichtige mix van dag- en nachtleven. Het lijkt me ook iets te eenvoudig van Oosterlynck om te stellen dat de omwonenden ‘nieuwe buurtbewoners’ zijn, dat het hier een instroom van een ‘ouder en rijker publiek met andere verwachtingen’ betreft. De buurtbewoner die in het artikel geciteerd wordt, woont hier reeds 55 jaar. Ikzelf ben geboren en getogen in Gent, heb altijd in de stadskern gewoond, de laatste 11 jaar hier. Ook vele andere omwonenden vinden hier reeds tientallen jaren hun thuis. Wij kennen en houden van het Gentse DNA.

Als buurbewoners hebben we de verandering van ‘studentenbuurt’ naar ‘nachtbuurt’ van dichtbij beleefd. Wij hebben gezien hoe er steeds meer nacht- en danscafés bijkwamen. We hebben het gedrag van de cafégangers met eigen ogen zien evolueren. We vinden het jammer dat er elke nacht politie dient aanwezig te zijn (dus nee, niet enkel op vrijdagavond). Dat elke avond het busverkeer moet omgeleid worden. Dat IVAGO elke ochtend een zee van afval moet opruimen. Dat de Overpoort overdag dood en grijs is. Dat het steeds hetzelfde deel van de buurthoreca is wiens stem we horen. Dat velen nog steeds denken dat dit een ‘studentenbuurt’ is zoals zij die kennen vanuit hun eigen studententijd. Dat er, drie jaar na de voorstelling van de visienota, nog niet van start is gegaan met de uitvoering van het masterplan Overpoort 2.0.

De Overpoort mag en moet een levendige buurt zijn, voor iedereen.

Tom Kochuyt, Gent