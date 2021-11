‘De overheid moet vaccinatie verplicht maken’

Vaccinatieplicht

Het is ondertussen meer dan bewezen: de vaccins tegen Covid-19 werken meer dan behoorlijk en wel op drie vlakken. Ze reduceren aanzienlijk de kans op besmetting (1), ze reduceren aanzienlijk de kans dat de besmetting wordt doorgegeven (2) en ze reduceren ook aanzienlijk de kans dat, als een gevaccineerde toch besmet wordt, die ernstig ziek wordt en eraan overlijdt (3). Een ware triomftocht van de wetenschap. Zonder deze vaccins zou het aantal coronadoden niet meer te tellen zijn en zou ons zorgsysteem zijn geïmplodeerd.

De ideale wereld is deze waarin eenieder is gevaccineerd. De overheid heeft het monopolie én de plicht de volksgezondheid en ons zorgsysteem te bewaken en er maximaal voor te zorgen dat die gevrijwaard blijven. Jij en ik kunnen dat niet. Jij en ik kunnen van onze gebuur niet eisen dat hij of zij zich laat vaccineren. De overheid kan dat wel, ze kan - neen: ze moét - de vaccinatie verplicht maken, zeker met de wetenschappelijke inzichten van toen en de resultaten van nu.

De overheid verzaakt aan haar plicht de volksgezondheid en ons zorgsysteem te bewaken wanneer ze die verplichting niet oplegt maar overlaat aan de ‘vrije keuze van de burger’, precies omdat jij en ik van onze buur op dat vlak niets kunnen eisen. De gevaccineerden en de zorgverstrekkers moeten willens nillens de gevolgen van de niet-vaccinatie van (gelukkig) een minderheid ondergaan: verhoogd risico op virusoverdracht, een toevloed aan besmettingen, een zorgsysteem dat kraakt, enzovoort.

De heerschappij over het eigen lijf moet wijken voor het algemeen belang van de volksgezondheid en de gezondheidszorg – zeker nu de mogelijke bijwerkingen van de beste vaccins in het niet verdwijnen bij de positieve gevolgen die ze ons bijbrengen. En ach, het non-argument over de moeilijke afdwingbaarheid van deze verplichting? Hoe werd het dragen van de autogordel afgedwongen (herinner u de discussie van destijds: ik bepaal toch wel zeker zelf of ik die draag of niet)?

Juist: met een boete en, wat mij betreft, bij hardleerse recidive desnoods met een rijverbod. En die sancties zijn zo doeltreffend dat de overgrote meerderheid nu niet meer in de auto stapt zonder zich vast te klikken. Waarom zou dat niet kunnen bij degene die de heerschappij over het eigen lijf verkiest - en dit tot nader order van onze overheid mag verkiezen - boven de gezondheid van zijn medemens?

Lieven D’Hooghe, advocaat

Omikron

Door een o-tje in het ootje genomen? Of is dat kleine o-tje meer “Oh, we hebben niet voldoende gevaccineerd” en “Oh, we hebben veel te vroeg veel te ver versoepeld” of “Oh, we hebben weer te gemakkelijk naar het ungesundes Volksempfinden geluisterd”, ook gekend als de diverse egoïstische lobby’s, die van toerisme voorop. Zo wordt omikronneke toch nog een echte omega.... Kunnen we nog ooit terugkeren naar alfa?

Stefaan Reel, Ranst