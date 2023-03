De ouders van het ­jochie hoorden me aan toen ik het vertelde en stamelden: ‘Maar dan worden de kinderen gescheiden’

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Bregje Hofstede.

Nadat in rap tempo de tandarts, de huisarts en de kraamafdeling van het lokale ziekenhuis hun deuren sloten, hangt er een Titanic-sfeer tussen deze dunbevolkte heuvels. Ontevreden bewoners hebben de plaatsnaambordjes van hun dorp afgeplakt met zwarte vuilniszakken, als om te zeggen: hier woont binnenkort niemand meer, deze plaats wordt opgeheven.

Op weg naar de crèche zie ik die zakken bij elk gehucht. Het is erop of eronder, zo lijkt het, en nu moet blijken waar elk van ons bij hoort: bij hen die hier nog het mooiste concert van hun leven gaan spelen, of bij hen die zich verdringen rond de sloep.

Wij deserteren. Al is de kaalslag van het platteland niet waarom we gaan: het gebrek ligt niet hier, maar achthonderd kilometer verderop, met name bij de schoonmoeder die sinds haar infarct meer zorg en aandacht nodig heeft dan we haar per Zoom kunnen bieden. En dus gaan we terug.

Wat heb je vandaag gedaan, vraag ik aan mijn dochter (2) als ze me tegemoet komt stuiven in de crèche. “J’ai embêté Camille!”, antwoordt ze monter. Camille lastiggevallen? Ja. Brede grijns.

Zo fijn dat ze eindelijk ook Frans begint te praten, zegt de dame die haar uitlaat. Dit is mijn moment om iets te zeggen, maar ik houd mijn mond. Mijn vriend en ik spelen elkaar de aankondiging van ons vertrek door als een hete aardappel. Ik heb onze voorgenomen verhuizing al gemeld bij het gezin waarmee we nu al drie jaar oppas-estafette spelen: onze kinderen zien elkaar bijna elke dag, waardoor hun zoontje zo versmolten is geraakt met onze dochter dat ze geen gedag kunnen zeggen zonder ­tranen. De ouders van het ­jochie hoorden me aan toen ik het vertelde, grauw in het gezicht, en stamelden: ‘Maar dan worden de kinderen ­gescheiden.’

Oef. Mijn vriend moet het dan maar zeggen tegen onze liefste buurvrouw, zij die ons elke week wel een keer vertelt dat de jeugd die wij naar het dorp hebben gebracht, een balsem is voor haar ogen.

Het moeilijkste is om het te zeggen tegen M., met afstand de beste vriend die ik hier heb gemaakt. Hij is een Nederlander, achttien jaar geleden hierheen verhuisd, ook schrijver. Twee dochters heeft hij hier gekregen en ­opgevoed; tienermeiden die ­Nederlands spreken met een Frans accent. Ze hebben ­inmiddels ook de Franse ­nationaliteit, hen onlangs toegekend met een feestelijke speech van de burgemeester.

Van tijd tot tijd komt een van M.’s dochters op onze peuter passen, en dan zie ik ze naast elkaar op de bank zitten, ons heden en de toekomst waar we ons nu met een scherpe draai vanaf hebben gewend. Ons kind zal Nederlands spreken met een Nederlands accent. Haar Frans zal ze vergeten, daar komt een zwarte zak omheen.

Gelukkig is zij juist degene die er onversneden zin in heeft. Wanneer we haar vertellen dat we zullen verhuizen, zegt ze tevreden: “Je vais embêter oma.”