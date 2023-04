De oplossing ligt niet in een ontkoppeling van de wereld. We moeten er juist weer voluit mee verbonden geraken

Op het einde van de coronacrisis vertelde een collega dat de pandemie een eigenaardig effect op haar had. Hoewel ze zelf auteur is, vond ze nauwelijks nog rust om een boek te lezen. Telkens wanneer ze eraan begon, moest ze na enkele minuten opgeven. Opgejaagd door een overdosis sociale media en onlinegedoe was haar geduld opgeraakt.

Ze werd niet alleen voortdurend weggelokt, de veelvuldige blootstelling had ook haar tijdsregime aardig door elkaar gehaald. Die zelfdiagnose verontrustte me. Hoeveel grijp ik zelf niet naar mijn smartphone bij het lezen van een boek?

Het fenomeen is ondertussen gekend, de remedies ook. Voor een prijsje kun je voor een tijd op hotel of naar een resort zonder internet. Je kan cursussen yoga en mindfulness volgen. To get disconnected. Maar meestal dienen deze therapieën om nadien opnieuw fris in de waan van de onlinehysterie te stappen. Zoiets als greenwashing, maar dan voor de geest. Mindwashing, vervolgens business as usual. Je kunt er weer tegen, maar voor hoelang?

De remedies lijken slechts voor even te helpen en dat heeft volgens mij met de aard van de therapie te maken. De meerderheid van de recepten schrijven een kuur ‘in zichzelf keren’ voor. Een soort zelfbezinning via sociaal isolement. Terugtrekken uit de wereld. Disconnecting, inderdaad.

Toegang tot kennis

Het verraadt meteen wat sociale media en de internetcultuur zo verleidelijk maken. Alsmaar meer monopoliseert het scherm ons venster op de wereld. Het is soms nog de enige interface met de werkomgeving. Ook toegang tot kennis wordt voor 90 procent of meer door een scherm bepaald. Onze openheid op de wereld wordt vandaag dus in grote mate virtueel bemiddeld.

Juist daarom is het maar de vraag of isolement en ‘ontkoppelen’ wel de goede remedies zijn. Maken afsluiten en opsluiten ons net niet kwetsbaar voor de buitenwereld? Wereldvreemdheid op voorschrift om deze wereld beter aan te kunnen?

Zowel de accelererende mediacultuur als de aangeboden remedies leiden volgens mij alvast tot hetzelfde resultaat. Of we ons nu isoleren of haastig door een virtueel landschap manoeuvreren, beide maken ons bodemloos. Terugtrekken uit, of vluchtig surfen op het oeverloze wereldwijde web – we kunnen er geen wortel mee schieten. Overal en nergens thuis. Opgejaagd in eigen huis. De oplossing ligt niet in een ontkoppeling van de wereld. We moeten er juist weer voluit mee verbonden geraken.

Bedreiging

Daarom ligt in de bedreiging van het boek ook de remedie. Voor uitgevers en voor schrijvers. Misschien vooral voor onderwijs en cultuur. De verpletterende verantwoordelijkheid om een boek te leren lezen. Wie weet zelfs een te leren schrijven.

Niet mindfulness, maar het boek biedt de ware therapie. In tegenstelling tot de gangbare medicijnen isoleert een boek immers niet. Het stelt ons wel anders op de wereld in, toch anders dan de heersende mediacultuur.

Boeken genereren een alternatieve verbondenheid. Niet alleen hun inhoud, ook de tijd die ze afdwingen, bepaalt onze relatie met de wereld. Het ritme, de maat, het tempo. Traagzaam, als een stil verbond tussen langzaam en behoedzaam. Ook wel duurzaam. Duurzaam resoneren met onze omgeving. Lezen en schrijven als ambacht: langzaam maar zeker vertrouwd geraken met de materie en het metier. Niet consumeren maar incorporeren. Letters, woorden, ronkende en stokkende zinnen.

Zwierig of sec, boeken dwingen de nodige tijd af om ergens in te komen en om ergens thuis te komen. Niet per se op een plaats, maar wel in de tijd. Een bescheiden plek in de geschiedenis. Verhalen: ruimte op de tijd verhalen. Actuele media, online of niet, bieden het niet: incubatietijd, integratietijd, inbeddingstijd.

Binnen de vloeibare prikkeleconomie biedt een boek weer vaste grond onder de voeten. Dat is de waarde van het boek. Lezend of schrijvend leg ik een fundament om op te staan. Een betekenisvol houvast om me aan recht te trekken. Mezelf uit de hectische vloed hijsen. Vervolgens rustig naar al dat gedoe om me heen kijken.

Letterlijk: door vanuit een ander ritme en een andere tijdervaring naar de wereld te kijken. Dat is de kracht van het boek. Inbeddingstijd bieden. Rek op de tijd zetten. Een boek. Rustig aan, woord voor woord, zin per zin, blad na blad terug met beide voeten op deze aardkloot leren staan.