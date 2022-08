Frederik De Backer is columnist.

Lang nadat het klassieke kijkbuiskijken gelegen op zes schouders de kerk had verlaten, diende de VRT het afgelopen week het heilig oliesel toe. Ook hen die het kwalijke geurtje maar niet wilden ruiken is nu duidelijk gemaakt: een rottend lijk ligt op sterven. Kader de kabel in en hang hem naast de portretten van Armand Pien, Martine Tanghe en Frank Bomans, want veel meer nut heeft hij straks niet langer.

De openbare omroep zet met zijn najaarsprogrammatie in op vernieuwing en doet dat door de rusthuisbewoner te vergasten op frisse initiatieven als Down The Road, Het huis, De ideale wereld en een spin-off van Eigen kweek, en in te zetten op opkomend talent als Martin Heylen, Luc Haekens en – voor het negende jaar op rij verkozen tot Belofte van het Jaar – Danira Boukhriss Terkessidis.

Stuk voor stuk schermwaardig, maar noem het geen vernieuwing. En natuurlijk is dit nog altijd honderd miljoen keer beter dan wat pakweg VTM ons elke dag opnieuw in de ogen braakt, maar dat mag ook wel voor al het geld dat ertegenaan wordt gegooid.

Omdat ook mensen onder de zestig belastingen betalen, pakt men vandaag aan de Reyerslaan uit met VRT MAX, de opvolger van VRT NU, dat blijkbaar zorgde voor te veel verwarring met VRT NWS, een logisch gevolg van decennia van niet enkel door de openbare omroep aangewakkerde, maar zeker niet met doodsverachting bestreden verkleutering.

VRT MAX is dus hetzelfde als VRT NU, maar dan met een oud YouTube-logo overheen geplakt. Het moet de jonge kijker de weg doen terugvinden naar enzovoort. VRT NU bestaat sinds 2017, tweeënhalf jaar nadat Netflix hier werd gelanceerd, wat heeft het al die tijd dan gedaan?

De openbare omroep is als je slimste kind dat maar niet wil studeren. De teleurstelling is groter omdat het zoveel beter zou kunnen. Hij stelt zich tevreden met een rapport vol zessen en zevenen, af en toe een negen indien geholpen door een extern productiehuis.

Tv is meer dan enkel de nieuwsdienst, en hopelijk ook meer dan enkel Niels Destadsbader. Zomerhit was al een scheet in de zeebries en nu moet die jongen ook nog eens kanker de wereld uit helpen met een stripact. Een hoge prijs voor alle betrokkenen.

Moet nu werkelijk álles in dit land met de macht iets wezenlijk te veranderen zo log zijn dat het ter plekke versteent? Beseft de VRT niet hoe waardevol ze zou kunnen zijn? Is op deze pechstrook tussen drie echte landen niemand met enige visie te bespeuren?

Dansshows, stripacts en Eurosong, het soort kerberos dat je placht aan te treffen in de handtas van Paris Hilton. Ik hou mijn hart vast voor wat VRT MAX de jeugd straks voorschotelt. Ieder personage zijn eigen #LikeMe-spin-off. Geen Simpsons, zoals toen ik opgroeide, geen Fresh Prince, geen Friends. Maar die vond ik destijds ook niet op de VRT.