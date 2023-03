De op slaapwelzoentjes beluste seksmaniak kwam er met een berisping van af

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Woestijnvis is voor De rechtbank op GoPlay vast met opzet in ’s lands sporttribunalen gaan filmen, om de lekkende zeden en de algehele knettergekheid van deze tijd te kunnen tonen en zo de mens een spiegel voor te houden, zodat hij schrikt en spoedig alles weer goed komt.

Voor het tribunaal van de Voetbalbond zie je twee bestuursleden van een provinciaal clubje verschijnen waarvan de supporters ‘dikke aap’ naar de scheidsrechter hadden geroepen. “Dat zou wel kunnen,” zei een van de ­beschuldigden ongelovig, “er wordt weleens iets geroepen tijdens de match.” Hij moest van de voorzitster (“Ik acht de feiten bewezen. Er is ‘dikke aap’ geroepen”) voor zijn hooligans een heropvoedings­cursus organiseren en het drankverbruik aan banden leggen. De man was te verbijsterd om zelfs maar in lachen te kunnen uitbarsten.

Bij het Vlaams Sporttribunaal bakken ze het nog veel bruiner. Daar worden de meest onbenullige persoonlijke twisten uitgevochten. Een jongen en een meisje die allebei bij een sportclub actief waren hadden een relatie met elkaar, pril en voorzichtig, en toen de knaap eens bij zijn bloem mocht blijven slapen, in haar bed, met haar toestemming, had hij geprobeerd om haar − ik citeer − “een slaapwelzoentje” te geven.

De fantasie van de voorzitter van de tuchtraad, een oude­re man die eruitzag alsof hij in zijn leven nooit veel slaapwelzoentjes heeft gekregen, sloeg zichtbaar op hol: in plaats van de zitting ogenblikkelijk te schorsen en die twee mutsen naar huis te sturen, begon hij koortsig naar meer details te vissen. De op slaapwelzoentjes beluste seks­maniak kwam er met een berisping van af, maar was naar aanleiding van de klacht tegen hem wel al door zijn club op non-actief gezet.

Waar wacht Ben Weyts op om de stekker uit dit ongetwijfeld ook nog geldverslindende dorpstoneel te trekken, deze vaudeville die mensen alleen maar boos en verdrietig maakt, en ook zwak − meisjes moeten zelf leren hoe ze slaapwelzoeners de mond kunnen snoeren. Wees dapper en val de samenleving niet lastig met je gezwets. Had Eddy Demarez, zoals ik al eerder schreef, tegen zijn baas gezegd dat hij dan voortaan zelf maar de Olympische ­Spelen moest gaan verslaan in plaats van zich anderhalf jaar lang overal te gaan verontschuldigen voor zijn onnozele praat, dan zou dit domino-­effect er misschien niet zijn gekomen.

Wij hebben nood aan ­kloeke voorbeelden, aan ­mensen die zeggen: stop met janken. Wat gaan wij doen als die Russen nog wat dichterbij komen?

Na een lange autoreis door het prachtige Europa, en ook een stuk door Frankrijk, hebben wij ons goed en tevreden in de Oostkantons genesteld. Wij hebben de zon meegebracht, dat was zo afgesproken. De veldleeuweriken zijn in lentemodus, de kraanvogels jakkeren door het zwerk, de rode wouwen zijn terug, de liefde heerst, en nu de velden zijn ontdooid heeft Boef zijn eerste muis weten te ­vangen. Kom je na zo’n lange winter een luchtje scheppen, loop je recht in de muil van deze zwarte duivel.